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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
210
Час на прочитання
2 хв

На Житомирщині пастор обурив Мережу небезпечною їздою з дітьми

Під час керування автомобілем водій посадив двох малолітніх дітей собі на коліна.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
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Пастор з дітьми за кермом

Пастор з дітьми за кермом / © скриншот з відео

Багатодітний батько та пастор церкви «Нове Життя» з села Троковичі на Житомирщині Руслан Наумець опинився в центрі суспільного резонансу після публікації відео, на якому він перевозить малолітніх дітей у небезпечний спосіб.

На інцидент звернуло увагу видання «Фокус», посилаючись на опубліковані в соцмережах кадри.

У короткому відео, яке чоловік сам виклав у своїх соціальних мережах, видно, як він під час керування автомобілем посадив двох малолітніх дітей собі на коліна. За словами автора публікації, діти нібито самі хотіли їхати разом, а він вирішив виконати їхнє прохання.

Публікацію Наумець підписав фразою: «Сімейна поїздка — це ніколи не скучно».

Користувачі соціальних мереж різко розкритикували такі дії, звинувативши чоловіка у грубому порушенні правил дорожнього руху та свідомому ризику для життя дітей.

У коментарях, які активно поширювалися під відео, користувачі писали: «Є у вас запасні діти?», «Це наскільки треба чхати на безпеку дітей і власну…», «Позбавте батьківських прав».

Після хвилі критики багатодітний батько, як зазначається, закрив свій акаунт у соцмережі Threads для сторонніх користувачів. Зараз опубліковане відео недоступне для перегляду.

Інцидент викликав дискусію в Мережі щодо відповідальності батьків за безпеку дітей під час поїздок у транспорті та дотримання правил дорожнього руху.

Нагадаємо, минулими вихідними на дорогах Івано-Франківщини сталися дві аварії за участю неповнолітніх мотоциклістів. Один підліток загинув, ще двоє дістали травми та потрапили до лікарні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
210
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