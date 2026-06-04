Чоловіків утримували до 48 днів і катували: нові деталі скандалу в ТЦК на Закарпатті (фото)

Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

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На Закарпатті оголосили підозру керівнику районного ТЦК та двом його працівникам. Посадовців звинувачують у тому, що вони незаконно тримали 21 чоловіка на збірному пункті від 1 до 48 днів. Крім того, одного з утримуваних катували.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора України.

«За даними слідства, упродовж лютого–квітня 2026 року в приміщенні тимчасового мобілізаційного пункту без законних підстав утримували 21 військовозобов’язаного, призов яких був скасований після відмови військових частин прийняти їх на службу. Попри це, людей не відпускали з пункту збору — строк утримання становив від 1 до 48 діб», — зазначили в прокуратурі.

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Ці факти виявили під час моніторингового візиту Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Під час розслідування прокурори та слідчі допитали потерпілих і свідків, а також вилучили записи з нагрудних відеореєстраторів поліції та службову документацію.

Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

Також правоохоронці зафіксували факт катування. Слідчі з’ясували, що інструктор ТЦК побив чоловіка, а потім прикував його кайданками до драбини й залишив так до наступного ранку.

Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

Тепер керівника ТЦК та начальника військового обліку звинувачують у перевищенні влади й незаконному позбавленні волі, а інструктора — у катуванні.

Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

Прокурори вже звернулися до суду з клопотанням про обрання всім трьом фігурантам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування триває, правоохоронці встановлюють інших можливих жертв та решту причетних до злочину осіб.

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Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

Катування у ТЦК на Закарпатті / © Офіс Генерального прокурора

Нагадаємо, в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки (РТЦК та СП) фіксувалися серйозні порушення прав людини, зокрема випадки незаконного утримання та застосування фізичного насильства.

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