Укрaїнa
Після останнього дзвоника — бійка з ТЦК: у Луцьку підлітки у святкових сорочках "відбивали" чоловіка (відео)

У Луцьку підлітки пошкодили авто ТЦК, намагаючись завадити мобілізації чоловіка.

Дмитро Гулійчук
На Волині підлітки після Останнього дзвоника побилися з ТЦК та поліцією

У Луцьку Волині неповнолітні підлітки влаштували сутичку з працівниками ТЦК і поліції, бо намагалися завадити затриманню чоловіка.

Відповідне відео поширили місцеві пабліки.

На кадрах видно, як натовп підлітків з вигуками підходять до людей у формі. Оскільки підлітки були святково одягнені у брюки і сорочки, а інцидент трапився 29 травня, у свято останнього дзвоника, можемо припустити, що це — випускники, або старшокласники. Зрештою, конфлікт переростає у штовханину і бійку.

У Волинському обласному ТЦК та СП підтвердили, що інцидент дійсно мав місце.

Там розповіли, що чоловік відмовився пред’явити військово-облікові документи та зачинився у власному автомобілі.

«У подальшому в ситуацію втрутилася група неповнолітніх осіб, які перешкоджали роботі групи оповіщення та пошкодили службовий транспортний засіб. Обставини інциденту з’ясовуються у межах чинного законодавства», — йдеться у повідомленні.

ТЦК запевняє, що під час конфлікту «жодна дитина тілесних ушкоджень не отримала».

Скандали під час мобілізації: останні новини

Нагадаємо, ГО «Ветерани Батьківщини» заявила про напад на Черкащині працівників ТЦК на автомобіль військовослужбовця з ампутацією, де перебували також його дружина і дитина.

Також ми писали, що на Прикарпатті судитимуть керівника районного ТЦК і трьох його підлеглих, які катували мобілізованих.

