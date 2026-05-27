Шокер, газ та перелом: посадовець ТЦК піде під суд за розправу над пенсіонером з Волині

На Волині судитимуть посадовця ТЦК за побиття чоловіка / © Державне бюро розслідувань

Реклама

Працівники ДБР завершили розслідування щодо начальника групи Ковельського районного ТЦК та СП, який застосував силу до літнього чоловіка. Потерпілий не підлягав призову за віком, але отримав перелом та опіки очей. Тепер військовослужбовцю загрожує ув’язнення.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно начальника групи одного з відділів Ковельського ТЦК, який разом із колегами застосував силу до 60-річного чоловіка. Обвинувальний акт уже передано до суду.

Реклама

За версією слідства, 20 березня в селищі Заболоття Ковельського району троє представників ТЦК підійшли до місцевого жителя, який перебував на риболовлі. Попри те, що чоловік через вік уже не підлягав мобілізації, під час спроби затримання йому заламали руку за спину та спричинили перелом кістки зі зміщенням.

Після цього один із військовослужбовців використав електрошокер і розпилив у бік чоловіка перцевий балончик: постраждалий отримав хімічні опіки очей. Крім того, чоловікові пошкодили колеса автомобіля, аби він не зміг залишити місце події.

Через побиття потерпілий зазнав тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

Начальнику групи інкримінують умисне тілесне ушкодження середньої тяжкості. За це йому загрожує до трьох років ув’язнення.

Реклама

Матеріали щодо інших військовослужбовців виділено в окреме кримінальне провадження. Розслідування триває.

Нагадаємо, у Хмельницькій області до 8 років і 6 місяців ув’язнення засудили працівника ТЦК, який до смерті побив мобілізованого в казармі. Слідство встановило, що під час конфлікту у спальному приміщенні військовий жорстоко побив чоловіка кулаками, завдавши йому численних тяжких травм голови та внутрішніх органів, від яких потерпілий наступного дня помер у лікарні.

Новини партнерів