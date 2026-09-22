Легкий, стильний, розумний: ASUS Zenbook 14 вагою від 1,1 кг стартує в Україні

Реклама

Компанія ASUS почала продаж в Україні оновленої лінійки 14-дюймових ультрабуків ASUS Zenbook 14 (UX3480), що поєднує витончений дизайн, інноваційні матеріали корпусу та передові обчислювальні можливості штучного інтелекту класу Copilot+ PC.

Ceraluminum™: інноваційний матеріал та ультрапортативність

Головною візуальною та технологічною особливістю нових ноутбуків стало використання високотехнологічного матеріалу Ceraluminum™ у кришці корпусу, а cаме спеціального керамічного покриття алюмінію. Тому пристрій легкий, приємний із текстурою натурального каменю на дотик.

Реклама

Завдяки Ceraluminum™ кришка пристрою стала на 30% легшою та втричі міцнішою за традиційний алюміній. Ноутбук важить від 1,1 кг і пройшов суворі випробування надійності за військовим стандартом надійності MIL-STD-810H.

Реклама

Доступні моделі в кольорах Arctic Blue, Komodo Coral та Zabriskie Beige.

Три платформи на вибір та потужність штучного інтелекту

Користувач може обрати з трьох передових процесорних платформ, кожна з яких оснащена спеціалізованим нейронним процесором (NPU) для прискорення завдань ШІ:

Intel® Core™ Ultra Series 3 (модель UX3480AA): у максимальній конфігурації модель оснащена флагманським процесором Intel® Core™ Ultra 7 355 з NPU-модулем продуктивністю 49 TOPS.

AMD Ryzen™ AI 300 (модель UX3480KA): максимальна конфігурація працює на базі процесора AMD Ryzen™ AI 7 345 з NPU AMD XDNA™ 2 (до 50 TOPS).

Snapdragon® X (модель UX3480QA): енергоефективна платформа на базі 8-ядерного процесора Snapdragon® X X1-26-100 з NPU Qualcomm® Hexagon™ (45 TOPS).

Усі ноутбуки серії належать до категорії ASUS Copilot+ PC, що підтримують інтелектуальні функції Windows, як-от генерацію зображень у реальному часі Cocreator, автоматичний переклад і створення субтитрів Live Captions, покращені відеоефекти Windows Studio Effects, а також фірмовий інтелектуальний органайзер медіафайлів ASUS StoryCube.

Дисплей OLED та рекордна автономність

Усі моделі серії оснащено OLED-дисплеями ASUS із пропорціями 16:10, які забезпечують 100% охоплення колірного простору DCI-P3, глибокий чорний колір і знижене на 70% випромінювання шкідливого синього світла.

Реклама

Залежно від конфігурації, ноутбуки йдуть із акумуляторами ємністю 50 Вт·год або 70 Вт·год. Тому у вас буде до 33 годин роботи від одного заряду. Технологія USB-C® Easy Charge дозволяє швидко підзаряджати пристрій від стандартних зарядних пристроїв або павербанків.

Абсолютний спокій з програмою «Ідеальна гарантія ASUS»

Придбання нового пристрою супроводжується фірмовою програмою лояльності «Ідеальна гарантія ASUS», яка надає безкоштовне покриття одного випадку випадкового пошкодження протягом першого року з моменту купівлі ноутбука. Незалежно від того, чи пролилася рідина на клавіатуру, чи стався перепад напруги в мережі або випадкове падіння — сервісний ремонт буде здійснено безоплатно. Щоб активувати захист, достатньо створити обліковий запис ASUS і зареєструвати свій ноутбук протягом 90 днів після купівлі.

Три місяці доступу до сервісів Google AI у подарунок

Для покупців ASUS Zenbook 14 буде безкоштовний протягом трьох місяців пакет Google AI Pro (з 5 ТБ хмарного сховища).

Пропозиція діє також і для раніше придбаних сумісних ноутбуків ASUS та ROG: залежно від конфігурації, користувачі можуть отримати доступ до пакетів Google AI Pro (з 5 ТБ хмарного сховища) або Google AI Plus (з 400 ГБ у хмарі). Для активації подарункового періоду достатньо відкрити фірмовий застосунок MyASUS, увійти у свій обліковий запис та оформити підписку.

Реклама

Ноутбуки ASUS Zenbook 14 (UX3480) вже доступні в офіційних партнерів ASUS в Україні та в фірмовому інтернет-магазині.

Новини партнерів