Меган Маркл вперше заскочили папараці у Британії, вона відвідувала подруг

Меган Маркл / © Getty Images

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45-річну герцогиню Сассекську помітили в компанії 68-річної Еллен Дедженерес та її 53-річної дружини Порши де Россі в пабі Three Horseshoes у Берфорді, як видно на фотографіях, отриманих виданням PageSix.

Ці фотографії були опубліковані у той момент, коли чоловік Меган, принц Гаррі, давав інтерв'ю журналу HELLO! на церемонії вручення премії WellChild Awards у готелі Royal Lancaster у Лондоні — і в останній момент було підтверджено, що герцогиня не буде присутня на заході.

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Принц Гаррі / © Associated Press

Під час нещодавньої прогулянки Меган мала невимушений вигляд у сонцезахисних окулярах, вільній сорочці та білих джинсах, несучи пальто, коли входила до саду.

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За даними видання, потім її бачили, коли вона розмовляла із зірковою парою, яка також переїхала з США до Котсуолдса в листопаді 2024 року.

Меган товаришує з Еллен і Поршею вже багато років, оскільки вони жили по сусідству в США і були присутні на їхній церемонії оновлення шлюбних обітниць 2023 року.

Меган Маркл / © Getty Images

Меган Маркл намагалася не привертати до себе уваги від моменту приземлення в аеропорту Бірмінгема 26 серпня, але раніше її бачили в Soho Farmhouse.

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