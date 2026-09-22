Аліна Гросу відповіла на закиди про пластику і пояснила зміни в обличчі: "Намагаюся залишатися схожою на себе"

Аліна Гросу / © instagram.com/alina_grosu

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Українська співачка Аліна Гросу відповіла на закиди про пластичні операції та пояснила зміни в її обличчі.

Довкола виконавиці ходить чимало пліток. Зокрема, артистці приписують, нібито вона лягала під ніж пластичного хірурга. Проте знаменитість в інтерв’ю Oboz.ua запевнила, що жодної пластики в неї не було. Ба більше, навіть до косметологів співачка почала ходити вже після 30 років. До цього Аліна Гросу якщо й наважувалась на якісь процедури, то хіба що на професійну чистку обличчя.

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«Із 17 років робила чистку обличчя, але щоб ботокс чи щось подібне, то хотіла б залишити якомога на пізніше. Я особисто не знайома ні з українськими, ні із зарубіжними пластичними хірургами, ніколи в житті в них не була», — запевняє виконавиця.

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Аліна Гросу

Однак часом прихильники Аліни Гросу помічають зміни в її зовнішності. Але в артистки на це є пояснення. Наприклад, у соцмережах вона може використати фільтри чи фотошоп, що звичайно ж змінюють риси обличчя. Та співачка запевняє, що намагається цим не зловживати. Окрім того, макіяж змінює риси зовнішності. Аліна Гросу додає, що дорослішання теж дає своє. Тож, якщо порівняти архівні та свіжі фото виконавиці, то, звичайно ж, щось у її зовнішності буде відрізнятися.

«Коли мені приписують пластику, передусім думаю про фільтри, якими дуже люблять зловживати дівчата. І мені це теж притаманно. Звичайно, я намагаюся не використовувати їх постійно й залишатися схожою на себе. Я в першу чергу співачка, мені виходити на сцену, люди мають впізнавати мене і там, і в Instagram, а фільтри, фотошоп, макіяж — усе це так чи інакше змінює зовнішність», — говорить виконавиця.

Нагадаємо, раніше Аліна Гросу зізналась, що разом із чоловіком-росіянином та сином остаточно оселилась в Україні. Артистка пояснила причину свого виїзду з США.

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