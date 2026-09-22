13-летняя девочка из Киевской области забеременела от пастора-насильника: ребенок поразил признанием

В Киевской области приговорили бывшего пастора / © Unsplash

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В Киевской области к 13 годам лишения свободы приговорили бывшего пастора, который в течение двух лет насиловал 13-летнюю прихожанку. Девочка забеременела от взрослого мужчины.

Об этом говорится в приговоре Кагарлыкского районного суда Киевской области.

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Пастор изнасиловал 13-летнюю прихожанку церкви

Как установило следствие и подтвердили материалы дела, знакомство обвиняемого с девочкой произошло ещё в ноябре 2021 года, когда ребёнку было всего 12 лет. Мать девочки привела её в церковь и лично обратилась к пастору с просьбой оказать духовную поддержку её дочери в сложный период.

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Пользуясь своим авторитетом, священнослужитель завоевал доверие девочки: дарил подарки, оказывал финансовую помощь, покупал технику и одежду. Однако впоследствии он цинично заявил девочке, что эти средства и вещи «не являются бесплатными и их нужно отрабатывать».

Первый случай изнасилования несовершеннолетней (на тот момент 13-летней) девочки произошел в августе 2022 года на заднем дворе церкви в Кагарлыке в салоне автомобиля пастора. В дальнейшем интимные отношения происходили систематически в течение двух лет — как в транспортных средствах фигуранта, так и по месту его жительства. За каждый половой акт пастор платил ребенку деньги или перечислял средства на ее карту.

Преступные действия не прекратились даже после того, как мать обнаружила интимную переписку в телефоне дочери и обратилась к руководству церкви. В результате деструктивных отношений с обидчиком несовершеннолетняя девочка забеременела.

Судебные материалы / © Единый государственный реестр судебных решений

Судебное разбирательство и позиция обвиняемого

В зале суда обвиняемый признал свою вину лишь частично — в отношении последних эпизодов 2024 года, утверждая при этом, что девушка «сама его соблазнила и участвовала в провокации с полицией». Он категорически отрицал факт изнасилования в 2022 году, заявив, что 8 августа находился на праздновании своего дня рождения в Ржищеве.

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Однако суд счел позицию защиты надуманной и полностью опровергнутой совокупностью неопровержимых доказательств:

Показаниями потерпевшей и её сестры , полученными в ходе допроса, проводимого следственным судьёй в зале суда (при участии психолога);

Выводами молекулярно-генетических экспертиз , которые выявили биологические следы пастора на белье девушки;

Материалами негласных следственных действий (НСРД) — аудио- и видеозаписями из автомобиля обвиняемого, на которых зафиксированы половые акты и обсуждение оплаты за них;

Выписками с банковских счетов о регулярных переводах средств ребенку в течение 2022–2024 годов;

Результатами служебной проверки объединения церквей, по итогам которой пастора отстранили от служения и лишили сана за аморальное поведение.

Кроме того, судом установлено, что обвиняемый ещё в 1980 году уже отбывал реальный срок наказания за совершение преступления против половой неприкосновенности. Также стало известно, что после обращения матери девочки пастора отстранили от церковных дел.

Что рассказала жертва пастора

Сама пострадавшая девочка рассказала , что «после знакомства обвиняемый начал активно общаться с ней, а позже уделять ей значительное внимание, проявлять заботу, привязанность и любовь, а также оказывать материальную помощь и дарить подарки». В 2022 году между ними завязались интимные отношения. По словам потерпевшей, впоследствии обвиняемый сообщил ей, что предоставленные им средства и помощь не являются безвозмездными, а она должна их «отрабатывать».

Решение суда

Кагарлицкий районный суд постановил:

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Признать обвиняемого виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 152 (изнасилование лица, не достигшего 14 лет) и ч. 2 ст. 155 УК Украины (половые сношения с лицом, не достигшим 16 лет, в сочетании с предоставлением денежного вознаграждения).

Назначить ему окончательное наказание (путем поглощения менее строгого более строгим) в виде 13 лет лишения свободы с лишением права заниматься преподавательской и воспитательской деятельностью в отношении несовершеннолетних сроком на 3 года.

Немедленно взять осужденного под стражу в зале суда.

Внести сведения об осужденном в Единый реестр лиц, осужденных за преступления против половой свободы и половой неприкосновенности малолетнего лица (Реестр педофилов).

Частично удовлетворить гражданский иск и взыскать с осужденного в пользу потерпевшей девушки 450 000 гривен в качестве возмещения морального ущерба.

Взыскать с осужденного в пользу государства более 12 тысяч гривен судебных расходов за проведение генетических экспертиз.

Приговор может быть обжалован в Киевском апелляционном суде в течение 30 дней.

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