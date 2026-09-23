Кремль заговорив про мир, але висунув вимогу Зеленському: Пєсков ошелешив заявою

Володимир Путін / © Associated Press

Реклама

У Кремлі брехливо заявили, що нібито не бачать передумов для мирних переговорів з Україною, звинувативши водночас Київ у «терористичній активності».

Про це заявив речник «фюрера» Росії Путіна Дмитро Пєсков.

Реклама

За його словами, Москва начебто зберігає готовність до «мирного врегулювання». Втім, зухвало додає, мовляв, «передумов для мирних переговорів немає».

Реклама

Водночас у Кремлі цинічно перекладають відповідальність на Україну. Пєсков зверхньо стверджує, що нібито саме Київ має ухвалити «певні рішення» для закінчення війни. Конкретний перелік цих вимог він не озвучив, втім, заявив, що Володимир Зеленський «чудово знає» про ці ультиматуми.

У Москві також цинічно назвали передчасною можливу зустріч «фюрера» Володимира Путіна з Володимиром Зеленським, мовляв, це «марне витрачання часу». Як заявляє представник диктатора, спочатку мають відбутися переговори на експертному рівні, а лише після цього, на його думку, можливий саміт.

Не минулося і без традиційної вимоги щодо зустрічі. Пєсков повторив позицію самого ж господаря Кремлі, що Зеленський нібито має особисто приїхати до Москви для зустрічі з Путіним. У РФ навіть заявили про готовність нібито гарантувати йому безпеку.

Мирні переговори — останні заяви

Президент Володимир Зеленський після переговорів із лідером США Дональдом Трампом заявив про готовність у будь-який момент сісти за стіл переговорів із диктатором РФ Володимиром Путіним.

Реклама

Водночас у Кремлі нахабно заявляють, що нібито теж чекають на відновлення переговорів у тристоронньому форматі — Україна, США, Росія. Водночас Москва висуває свої ультиматуми та нахабно визнає, мовляв, наразі «жодних реальних зрушень» у цьому напрямку немає.

Новини партнерів