Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

В Кремле лживо заявили, что якобы не видят предпосылок для мирных переговоров с Украиной, обвинив Киев в «террористической активности».

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

Реклама

По его словам, Москва якобы сохраняет готовность к «мирному урегулированию». Впрочем, вызывающе добавляет, мол, «предпосылок для мирных переговоров нет».

Реклама

В то же время в Кремле цинично перекладывают ответственность на Украину. Песков свысока утверждает, что якобы именно Киев должен принять «определенные решения» для завершения войны. Конкретный список этих требований он не озвучил, впрочем, заявил, что Владимир Зеленский «прекрасно знает» об этих ультиматумах.

В Москве также цинично назвали преждевременной возможную встречу «фюрера» Владимира Путина с Владимиром Зеленским, мол, это «пустая трата времени». Как заявляет представитель диктатора, сначала должны пройти переговоры на экспертном уровне, а только после этого, по его мнению, возможен саммит.

Не обошлось и без традиционного требования по поводу встречи. Песков повторил позицию самого ж хозяина Кремли, что Зеленский якобы должен лично приехать в Москву для встречи с Путиным. В РФ даже заявили о готовности якобы обеспечить ему безопасность.

Мирные переговоры — последние заявления

Президент Владимир Зеленский после переговоров с лидером США Дональдом Трампом заявил о готовности в любое время сесть за стол переговоров с диктатором РФ Владимиром Путиным.

Реклама

В то же время в Кремле нагло заявляют, что якобы тоже ждут возобновления переговоров в трехстороннем формате — Украина, США, Россия. В то же время Москва выдвигает свои ультиматумы и нагло признает, мол, пока «никаких реальных сдвигов» в этом направлении нет.

Новости партнеров