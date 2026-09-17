У Путина устроили истерику из-за «адских санкций»: даже заговорили о «мире»

Песков об «адских санкциях» США / © Associated Press

Реклама

После принятия Палатой представителей США «адских санкций» против России, в Кремле вдруг решили отозваться. Спикер президента РФ Дмитрий Песков внезапно начал комментировать ситуацию и давать оценку санкциям.

Слова приспешника Путина цитируют российские СМИ.

Реклама

Песков назвал санкции США против РФ недружественным шагом: что еще сказали россияне

Москва расценивает как недружественный шаг принятие в Соединенных Штатах законопроекта о так называемых «адских санкциях».

Реклама

По словам Пескова, возможное введение новых ограничений лишь усложнит поиск путей к установлению мира в Украине.

«Введение каких-либо дополнительных санкций со стороны США, безусловно, будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования в Украине», — нагло заявил он.

Песков также добавил, что в Кремле внимательно следят за дальнейшим ходом событий вокруг этого документа.

Очевидно, что россиянам «адские санкции» не по душе, ведь в Кремле сразу начали манипулировать миром.

Реклама

Санкции США против России: главное

Напомним, Палата представителей США вслед за Сенатом одобрила новый пакет санкций против России (262 голоса «за», 159 — «против»), ставший первым масштабным за второй срок Дональда Трампа.

Документ предусматривает запрет на въезд в США для Владимира Путина и ряда российских военных чиновников, а также замораживание американских активов. Поэтому российский лидер больше не сможет приехать в США на встречу с Трампом.

Ограничения направлены против российского «теневого флота» нефтяных судов и ряда банков. Кроме того, пакет предоставляет президенту США полномочия вводить повышенные тарифы до 500% на импорт из РФ и до 100% на товары из Китая и Индии как крупнейших покупателей российских энергоресурсов.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма состоялось символически — во время очередной ночной атаки России баллистикой, ракетами и дронами.

Реклама

Глава государства подчеркнул, что новые ограничения против России являются очень сильным инструментом, способным остановить террористическую войну и принудить Кремль к миру.

Новости партнеров