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У Путина устроили истерику из-за «адских санкций»: даже заговорили о «мире»
Россия отреагировала на новые санкции США. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает такое решение как недружественный шаг.
После принятия Палатой представителей США «адских санкций» против России, в Кремле вдруг решили отозваться. Спикер президента РФ Дмитрий Песков внезапно начал комментировать ситуацию и давать оценку санкциям.
Слова приспешника Путина цитируют российские СМИ.
Песков назвал санкции США против РФ недружественным шагом: что еще сказали россияне
Москва расценивает как недружественный шаг принятие в Соединенных Штатах законопроекта о так называемых «адских санкциях».
По словам Пескова, возможное введение новых ограничений лишь усложнит поиск путей к установлению мира в Украине.
«Введение каких-либо дополнительных санкций со стороны США, безусловно, будет усложнять усилия по поискам мирного урегулирования в Украине», — нагло заявил он.
Песков также добавил, что в Кремле внимательно следят за дальнейшим ходом событий вокруг этого документа.
Очевидно, что россиянам «адские санкции» не по душе, ведь в Кремле сразу начали манипулировать миром.
Санкции США против России: главное
Напомним, Палата представителей США вслед за Сенатом одобрила новый пакет санкций против России (262 голоса «за», 159 — «против»), ставший первым масштабным за второй срок Дональда Трампа.
Документ предусматривает запрет на въезд в США для Владимира Путина и ряда российских военных чиновников, а также замораживание американских активов. Поэтому российский лидер больше не сможет приехать в США на встречу с Трампом.
Ограничения направлены против российского «теневого флота» нефтяных судов и ряда банков. Кроме того, пакет предоставляет президенту США полномочия вводить повышенные тарифы до 500% на импорт из РФ и до 100% на товары из Китая и Индии как крупнейших покупателей российских энергоресурсов.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятие Палатой представителей Конгресса США санкционного законопроекта Линдси Грэма состоялось символически — во время очередной ночной атаки России баллистикой, ракетами и дронами.
Глава государства подчеркнул, что новые ограничения против России являются очень сильным инструментом, способным остановить террористическую войну и принудить Кремль к миру.