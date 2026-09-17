«Адские санкции» против России: Палата представителей приняла законопроект

Конгресс США / © Associated Press

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Палата представителей Конгресса США окончательно одобрила законопроект об «адских» санкциях против России и Ирана.

Об этом сообщил корреспондент Радио Свобода Алекс Рауфоглу.

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Документ предоставляет Трампу полномочия вводить пошлины до 100% по отношению к странам, которые покупают российские энергоресурсы или способствуют обходу санкций против России.

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Кроме того, законопроект предусматривает ограничения в отношении российских чиновников, банков и так называемого теневого флота. Также он продолжает действующие санкции в отношении Ирана.

По результатам финального голосования документ поддержали 252 члена Палаты представителей, 154 высказались против. Среди республиканцев «за» проголосовали 197 конгрессменов, в то время как шесть выступили против. Демократы разделились: 54 поддержали законопроект, а 148 проголосовали против. Документ также поддержал один независимый конгрессмен.

Необходимый для принятия законопроекта порог был преодолен еще до завершения подсчета голосов. В какой-то момент свою поддержку уже выразили 217 членов Палаты представителей.

В то же время, актуальные сообщения американских СМИ указывают на другой окончательный результат голосования — 262 голоса против 159.

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Ранее сообщалось, что Палата представителей США поддержала процедурные правила рассмотрения законопроекта о санкциях против России .

Мы ранее информировали, что группа демократов в Палате представителей США предложила поправку в законопроект о санкциях против России и Ирана, которая предусматривает предоставление Украине $15 млрд прямых займов на оборонные нужды .

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