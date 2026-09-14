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Песков дерзко похвастался планами Кремля в войне: детали
Песков заявил, что Россия якобы близится к своим целям в войне.
Российская Федерация не прекращает цинично врать о якобы «успехах» своей оккупационной армии на фронте.
Очередную порцию лжи выдал пресс-секретарь президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.
По его словам, Россия якобы «ежедневно улучшает свои позиции» и якобы приближается к «выполнению своих целей» в так называемой «сво» — то есть в войне против Украины.
Также Песков повторил ничем необоснованные заявил о якобы «динамике» окупантов на фронтах
Более того, утверждает он, мол, так будет дальше. В то же время, представитель Кремля традиционно умалчивает реальную ситуацию на поле.
Напомним, аналитики ISW отмечают, что Путин хочет больше, чем Донбасс, а потому пытается убедить США заставить Украину уступить территорию, которую у россиян нет возможности захватить на поле боя. В то же время ЗСУ демонстрируют способность жаловать инициативу на стратегическом и оперативном уровнях, вопреки тому, что Москва изображает свою победу как неизбежную.
В то же время в Кремле отмечают, что приветствуют призыв Дональда Трампа прекратить удары по энергетике и предприятиям, связанным с производством дизельного горючего.