Украинская баскетболистка, которая ушла из клуба из-за трансфера россиянки, нашла новую команду

Екатерина Коваль / © Associated Press

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Украинская баскетболистка Екатерина Коваль, которая в начале сентября покинула команду Университета Луизианы "LSU Тайгерс" из-за подписания россиянки, нашла себе новую команду.

20-летняя украинская звезда студенческого баскетбола продолжит выступления в NCAA в составе команды Университета Бейлора "Бейлорс Берс", сообщил ее новый клуб.

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"Мы невероятно рады приветствовать Кейт в Бейлор. В течение последних двух сезонов она играла на элитном уровне и стабильно демонстрировала способность набирать очки вблизи кольца и защищать кольцо. Кейт может принимать решения на периметре как в роли скорера, так и ассистента, что расширит возможности нашего нападения. Ее способность блокировать броски поможет укрепить нашу оборону. Она отличная студентка с большим сердцем и любовью к другим, и наши болельщики полюбят ее как на площадке, так и за ее пределами", — сказала главный тренер команды Ники Коллен.

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Коваль может выступать в NCAA еще два сезона, после чего получит право выйти на драфт в женской НБА.

Екатерина приняла решение покинуть "LSU Тайгерс" из-за того, что уже бывший клуб украинки подписал россиянку Анну Минаеву.

После этого Екатерина, чей отец воюет в рядах ВСУ против российских оккупантов, запросила разрешение на участие в трансферном портале вне стандартного периода и NCAA удовлетворила специальное ходатайство касательно ее ситуации.

"Мой отец служит в украинской армии и очень гордится тем, что защищает свою страну от российской агрессии. Для меня эта война не является чем-нибудь далеким или абстрактным. Близкие мне люди были убиты и ранены в результате российских атак, а места, где я выросла и впервые начала играть в баскетбол, были разрушены ракетными ударами", — объяснила Коваль причину своего ухода из "LSU Тайгерс".

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Коваль, родившаяся в Киеве, начала свою карьеру за океаном в колледже Нотр-Дам в Огайо. Перед прошлым сезоном украинка перешла в "LSU Тайгерс".

В своем дебютном сезоне за команду украинка приняла участие в 35 матчах, набирая в среднем 8,3 очка и делая 6,3 подбора за игру.

Новый клуб украинки последний раз был чемпионом NCAA в 2019 году, а в последнем сезоне выиграл 25 матчей из 35 в сезоне и вылетел во втором раунде Мартовского безумия.

Ранее сообщалось, что сборная Украины по баскетболу победила Черногорию в решающем этапе отбора на ЧМ-2027.

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