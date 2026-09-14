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На фоне скандала генпрокурор Кравченко выехал за границу: Буданов отреагировал
Буданов прокомментировал ситуацию вокруг генпрокурора.
Ситуация с подозрениями антикоррупционным органам и выезд генерального прокурора Руслана Кравченко за границу наносят ущерб международному имиджу Украины.
Об этом заявил глава Офиса президента Кирилл Буданов в комментарии "УП".
"Все это не нормально и максимально вредит имиджу Украины в мире", - подчеркнул Буданов.
Ситуация вокруг Кравченко – что известно
Сегодня утром генпрокурор Руслан Кравченко заявил, что подписал подозрение директору Национального антикоррупционного бюро Украины Семену Кривоносу. По его словам, тот подделывал документы для получения неправомерной выгоды в особо крупном размере.
В то же время в Сети появилась информация, что глава Офиса генпрокурора уехал за границу . Впоследствии сам Кравченко подтвердил, что покинул пределы страны, потому что уехал в командировку.
Между тем , комитет ВР единогласно поддержал представление. об отставке генпрокурора Заметим, он подал заявление об увольнении еще 7 сентября на фоне расследования по делу Карфаген.