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- Украина
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РФ ударила по городу посреди дня: горят автомобили, есть погибший и раненые
В городе в результате атаки загорелись автомобили.
В среду 14 сентября российская армия атаковала Павлоград в Днепропетровской области. Есть погибший и травмированный.
Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Ганжа.
«В городе возник пожар. Горят автомобили», — подчеркнул чиновник.
По словам главы ОВА, один человек погиб. Число раненых возросло до пяти. Все пострадавшие находятся в больнице. Состояние одного из травмированных тяжелое.
Заметим, в Павлограде очередная воздушная тревога была объявлена в 13:04. Военные предупреждали о БпЛе курсом на город.
Напомним, 10 сентября российские нанесли удар по Павлограду. Оккупанты атаковали центр города, рядом с торговым центром, многоэтажками и кафе. БПДА превратили часть центральной улицы в руины. Около 90% поврежденных зданий — это коммерческие объекты.
В тот день из-за атаки погибли пять человек, а более 60 получили травмы.