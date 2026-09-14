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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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РФ ударила по городу посреди дня: горят автомобили, есть погибший и раненые

В городе в результате атаки загорелись автомобили.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Взрыв.

Взрыв. / © Associated Press

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В среду 14 сентября российская армия атаковала Павлоград в Днепропетровской области. Есть погибший и травмированный.

Об этом сообщил руководитель областной военной администрации Александр Ганжа.

«В городе возник пожар. Горят автомобили», — подчеркнул чиновник.

По словам главы ОВА, один человек погиб. Число раненых возросло до пяти. Все пострадавшие находятся в больнице. Состояние одного из травмированных тяжелое.

Атака на Павлоград.

Атака на Павлоград.

Заметим, в Павлограде очередная воздушная тревога была объявлена в 13:04. Военные предупреждали о БпЛе курсом на город.

Напомним, 10 сентября российские нанесли удар по Павлограду. Оккупанты атаковали центр города, рядом с торговым центром, многоэтажками и кафе. БПДА превратили часть центральной улицы в руины. Около 90% поврежденных зданий — это коммерческие объекты.

В тот день из-за атаки погибли пять человек, а более 60 получили травмы.

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