Путин хочет больше, чем Донбасс: в ISW раскрыли опасный план Кремля

Владимир Путин. / © Associated Press

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Американские чиновники заявляют, что Украина, Россия и США приближаются к заключению мирного соглашения для завершения войны. В то же время в Кремле продолжают настаивать на выполнении Киевом всех требований Москвы, требуя от Украины капитуляции.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

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В ISW отмечают, что бывший старший советник президента США Джаред Кушнер заявил, что Россия, Украина и Штаты достигли соглашения о прекращении войны по всем вопросам, кроме территориальных. По его словам, диктатор Владимир Путин наметил свои территориальные требования. Мол, если Киев хочет отступить к этой линии, то остальное соглашение уже разработано и согласовано. Кушнер также признал, что ситуация на поле боя в определенной степени будет определять территориальные вопросы.

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В свою очередь, помощник «фюрера» Юрий Ушаков возразил слова Кушнера. По его словам, сейчас в переговорах много нерешенных вопросов, среди которых и территориальные, а потому, если произойдет «сдвиг» по этому поводу, то переговоры станут легче.

Американские аналитики отмечают: кремлевские чиновники часто утверждали, что вывод украинских войск из Донецкой области является необходимым, но недостаточным условием для достижения мирного урегулирования. Более того, сам Путин повторил, что остается преданным требованию с июня 2024-го, чтобы Украина уступила территории, которые Россия не оккупирует и которые она пыталась захватить, но не смогла, с 2014-го до 2022-го.

Заметим, эти требования требуют вывода ВСУ из Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей, включая районы, которые оккупанты до сих пор не оккупировали; демилитаризации и «денацификации» украинского правительства и общества, под чем Путин подразумевает замену нынешнего украинского правительства пророссийским; и будущего нейтралитета Украины, в частности, исключая членство в НАТО.

В ISW отмечают, что российские войска проводят наступательные операции по всей линии фронта в Украине, что излишне, если их цель состоит исключительно или даже преимущественно в захвате остальной части Донецкой области. В то же время, украинские войска демонстрируют, что они способны оспаривать инициативу на стратегическом и оперативном уровнях, вопреки тому, что Москва изображает свою победу как неизбежную.

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«Кремль пытается убедить США заставить Украину уступить территорию, которую у россиян нет возможности захватить на поле боя. Передача Донецкой области также создаст условия для возобновления агрессии против Украины с более выгодных позиций в выбранное время. Особенно учитывая, что Путин и кремлевские чиновники далее заявляют, что их долгосрочная стратегическая цель контроля над всей Украиной, а не только ее южными и восточными регионами, остается неизменной», — подытожили в Институте.

Напомним, ВВС пишет о том, что Путин приказал захватить весь Донбасс до конца года. В то же время в Славянске и Краматорске ситуация с безопасностью достигла критической отметки из-за постоянных ударов российских авиабомб и FPV-дронов.

В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина может получить первые результаты переговоров уже в ближайшее время — до конца сентября. В то же время Россия традиционно отвечает на дипломатические усилия по усилению ударов.

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