В ООН прогнозируют самую тяжелую зиму для Украины / © Associated Press

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Украину ждет тяжелая зима со времен полномасштабного вторжения России. Массированные удары по образцу прошлого года могут начаться в любой момент.

Об этом заявил высокопоставленный чиновник ООН Александер Де Кроо в интервью Би-би-си.

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Он, в частности, предупредил о риске гуманитарной катастрофы, если российские атаки отрежут украинцев от электроэнергии и воды. По его словам, сейчас продолжаются «гонки со временем», чтобы отремонтировать электросети до наступления холодов.

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«Эта зима будет самой тяжелой с начала войны», — отметил он.

Беспокойство в ООН объясняют тем, что Россия «очень систематически» бьет по гражданской и энергетической инфраструктуре.

«Это заправки, это торговые центры, это бизнес-центры, но особенно энергетическая инфраструктура, линии передачи электроэнергии. Никакого оправдания этому нет», — добавил Александер Де Кроо.

Худший сценарий, по его оценке, — это ситуация, когда люди не смогут получить доступ к отоплению, а водоснабжение и канализационные системы перестанут работать. Зимой температура в Украине опускается до -20 градусов, так что серьезные повреждения энергетики могут привести к «значительным человеческим страданиям».

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Эксперты отмечают, что Владимир Путин, скорее всего, снова попытается использовать зиму как оружие, нанося удары по энергетической и тепловой инфраструктуре. Экс-посол США в НАТО Курт Уолкер считает, что «фюрер» будет пытаться максимально усилить давление на страну.

В то же время, по словам Уолкера, сейчас Украина значительно лучше подготовлена к отражению баллистических атак, чем была в прошлом. Он считает, что защита энергетики этого отопительного сезона будет более эффективной, хотя угроза массированных ударов остается высокой.

«Путин на долгосрочном пути к поражению. Он не может успевать за потерями на поле боя. Украина разрушает мощности по переработке и экспорту нефти, что истощает бюджет Кремля. Путин будет бороться столько, сколько сможет, не рискуя российским государством, но его возможности продолжать это становятся ограниченными», — сказал Уолкер.

Генеральный директор украинского производителя дронов Fire Point Ирина Терех заявляет, что страна должна реалистично оценивать угрозу, с которой придется столкнуться в ближайшие месяцы. Атаки на энергетическую инфраструктуру могут стать самым сложным вызовом войны. Особенно учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны.

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Ранее президент Зеленский сделал заявление о двух сценариях развития войны на зиму. По его словам, речь идет либо о мирных переговорах с Россией, либо о последующей эскалации войны. В то же время он подчеркнул, что украинские власти рассматривают завершение войны путем переговоров как приоритетный сценарий.

Премьер Сергей Корецкий заявил, что Украина должна быть готова к длительной войне с Россией и планировать развитие государства, исходя из максимально критического сценария.

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