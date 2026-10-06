Большинство украинцев допускают переговоры с Россией: что показал опрос КМИС

Переговоры (иллюстративное фото) / © ТСН

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Три четверти украинцев допускают проведение переговоров с Россией относительно завершения войны. В то же время это не означает готовность поддерживать уступки Москве.

Об этом свидетельствует новый опрос Киевского международного института социологии (КМИС), проведенный 12-21 сентября 2026 года.

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Согласно результатам, 75% опрошенных допускают проведение переговоров с Россией уже сейчас. Не поддерживают такую возможность 21%, еще 4% затруднились с ответом.

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В КМИС особо подчеркнули: респондентов спрашивали лишь о самом факте возможных переговоров, а не о территориальных или других уступках в пользу России. Поэтому трактовать эти 75% как поддержку российских условий для завершения войны некорректно.

Результаты опроса. / © КМИС

Какой сценарий прекращения огня готовы поддержать украинцы

Отдельно КМИС предложил респондентам сценарий немедленного прекращения огня по нынешней линии фронта, но с несколькими условиями: Украина юридически не признает оккупированные территории частью России, продолжает укреплять армию и движение в ЕС и НАТО.

Такой вариант готовы поддержать 69% украинцев. Против выступили 22%, еще 9% не определились.

В то же время предыдущие опросы КМИС показывали, что отношение украинцев в значительной степени зависит от наличия реальных гарантий безопасности.

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В конце июля - начале августа сценарий вывода украинских войск из Донбасса в обмен на абстрактные гарантии США и Европы поддерживали только 32%, тогда как 60% его отвергали.

Если же речь шла о заморозке боевых действий по нынешней линии фронта с усиленными поставками оружия и финансовой поддержкой Украины, поддержка росла до 59%, а 31% были категорически против.

В мае 2026 года 61% опрошенных также отвергали прекращение огня по нынешней линии фронта, если оно не сопровождалось гарантиями безопасности, оружием и финансовой помощью.

В КМИС заключают, что нынешняя высокая поддержка прекращения боевых действий в значительной степени связана именно с условием дальнейшего укрепления Украины, а не с готовностью к односторонним уступкам России.

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Опрос провели среди 1002 совершеннолетних граждан Украины, проживающих на подконтрольной правительству территории. Респондентов опрашивали по телефону методом случайной выборки мобильных номеров.

Что говорят о мирных переговорах в МИД Украины

Ранее министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова рассмотреть предложения по прекращению огня. Киев получил четыре таких инициативы — от Индии, Турции, Египта и США. Самое широкое предложение, по его словам, выдвинула Индия: речь идет о возможном перемирии в энергетической сфере и Черном море.

Сибига также отмечал, что переговоры о завершении войны должны проходить в трехстороннем формате с участием Украины, США и России. По его мнению, без Вашингтона добиться справедливого мира невозможно.

Президент Владимир Зеленский 4 октября сообщил, что США предложили до конца месяца провести техническую трехстороннюю встречу Украины, России и США. Потенциальным местом переговоров могут стать Объединенные Арабские Эмираты или другая страна, которую определит американская сторона.

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