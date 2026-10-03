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Путин и Зеленский могут встретиться в Майами: что заявил президент Украины
Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным на саммите G20 в Майами. В то же время, он предостерег Вашингтон от «иллюзий» относительно намерений России и преждевременной нормализации отношений с Москвой.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если такая встреча будет посвящена мирным переговорам.
Об этом сообщает Reuters.
Заявление прозвучало после того, как администрация Дональда Трампа пригласила Путина на саммит G20, который должен пройти в декабре.
Зеленский подчеркнул, что была бы готова использовать эту площадку для переговоров о завершении войны. В то же время, он предостерег Вашингтон от восстановления полноценных отношений с Россией до достижения реального мира.
"Несправедливо просто нормализовать ситуацию", - заявил президент.
По его словам, возможное восстановление экономических и дипломатических связей России с Западом должно быть связано с конкретными шагами к прекращению войны.
«Мир важнее любой экономики», — подчеркнул Зеленский.
Президент также призвал США не питать «иллюзий», что Россия прекратит боевые действия в случае получения контроля над Донбассом.
Параллельно США предложили в ближайшие недели возобновить трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время, по словам Зеленского, точная дата и место переговоров на техническом уровне пока не определены.
Украина и РФ могут вернуться к переговорам
Параллельно активизируются и другие дипломатические форматы. Турция и ООН готовят новые переговоры о возможном прекращении огня в Черном море, безопасности судоходства, портов и энергетической инфраструктуры.
Переговоры планируется проводить с участием международных посредников. Среди стран, заинтересованных в стабильности черноморских маршрутов, называют Индию и Египет, в значительной степени зависящие от импорта продовольствия.
В то же время, министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Украина выступает за восстановление трехстороннего формата Украина — США — Россия. По его словам, в последнее время Киев и Москва обменивались позициями из-за американских представителей.
Отдельно от глобальных переговоров о завершении войны могут рассматриваться частичные договоренности — в частности, перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.