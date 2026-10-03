Путин и Зеленский могут встретиться в Майами: что заявил президент Украины

Владимир Зеленский / © Associated Press

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с Владимиром Путиным на саммите G20 в Майами, если такая встреча будет посвящена мирным переговорам.

Об этом сообщает Reuters.

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Заявление прозвучало после того, как администрация Дональда Трампа пригласила Путина на саммит G20, который должен пройти в декабре.

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Зеленский подчеркнул, что была бы готова использовать эту площадку для переговоров о завершении войны. В то же время, он предостерег Вашингтон от восстановления полноценных отношений с Россией до достижения реального мира.

"Несправедливо просто нормализовать ситуацию", - заявил президент.

По его словам, возможное восстановление экономических и дипломатических связей России с Западом должно быть связано с конкретными шагами к прекращению войны.

«Мир важнее любой экономики», — подчеркнул Зеленский.

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Президент также призвал США не питать «иллюзий», что Россия прекратит боевые действия в случае получения контроля над Донбассом.

Параллельно США предложили в ближайшие недели возобновить трехсторонние переговоры в Объединенных Арабских Эмиратах. В то же время, по словам Зеленского, точная дата и место переговоров на техническом уровне пока не определены.

Украина и РФ могут вернуться к переговорам

Параллельно активизируются и другие дипломатические форматы. Турция и ООН готовят новые переговоры о возможном прекращении огня в Черном море, безопасности судоходства, портов и энергетической инфраструктуры.

Переговоры планируется проводить с участием международных посредников. Среди стран, заинтересованных в стабильности черноморских маршрутов, называют Индию и Египет, в значительной степени зависящие от импорта продовольствия.

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В то же время, министр иностранных дел Андрей Сибига заявлял, что Украина выступает за восстановление трехстороннего формата Украина — США — Россия. По его словам, в последнее время Киев и Москва обменивались позициями из-за американских представителей.

Отдельно от глобальных переговоров о завершении войны могут рассматриваться частичные договоренности — в частности, перемирие в Черном море и прекращение ударов по энергетической инфраструктуре.

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