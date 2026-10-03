В России взорвался автомобиль палача украинских военнопленных: что известно

Автомобиль Сыромятникова после взрыва / © из соцсетей

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В российском Новомосковске Тульской области 2 октября взорвался автомобиль, водитель погиб. Погибшим, по всей видимости, был Роман Сыромятников — бывший сотрудник Федеральной службы исполнения наказаний РФ, которого украинская прокуратура подозревала в пытках украинских военнопленных.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание «Важные истории».

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Взрыв произошел утром на улице Дружбы возле дома Сыромятникова. По данным издания, местные жители сообщили об инциденте в чатах, а на место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и автомобили с номерами Минобороны РФ.

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Как отмечает издание «Важные истории», на основании фотографий с места взрыва и данных из источников журналисты установили связь между уничтоженным автомобилем и Сыромятниковым. Вероятно, речь идет о зарегистрированном на его имя автомобиле Hyundai Solaris.

Телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ», близкий к российским силовым структурам, утверждал, что взрывное устройство могло быть установлено под днищем автомобиля со стороны водителя. В то же время официального подтверждения этой версии или информации о том, кто мог установить взрывчатку, пока нет.

3 октября местное издание «Новомосковск сегодня» опубликовало некролог Сыромятникову, назвав его педагогом, литератором и участником войны против Украины, который занимался «патриотическим воспитанием» молодежи.

Тюремник стал участником войны

По данным «Важных историй», в 2010-х годах Сыромятников работал в органах управления ФСВП по Тульской области. В документах, попавших в утечку, он указывал специальность «психолог» и должность инспектора отдела кадров.

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В 2023 году Сыромятников подписал контракт с Минобороны РФ и отправился на войну против Украины. Он служил в составе 51-го полка 106-й Тульской дивизии ВДВ на Северском направлении в Донецкой области, а также принимал участие в боевых действиях во время обороны Курской области. В конце ноября 2024 года он вернулся в Тульскую область на лечение.

Роман Сыромятников / © из соцсетей

До и после участия в войне Сыромятников работал преподавателем основ безопасности жизнедеятельности в местных колледжах. Также он был членом российской ветеранской организации «Боевое братство» и выступал перед школьниками на так называемых «уроках мужества».

Причастен к пыткам полусотни украинцев

В Украине Сыромятникову сообщили о подозрении в пытках украинских военнопленных в исправительной колонии № 1 Тульской области. По данным украинского следствия, он мог работать там в 2022 году. При этом «Важные истории» отмечают, что журналистам не удалось найти независимого подтверждения его работы в системе ФСВП именно в 2022 году.

Украинские правоохранители полагали, что Сыромятников мог быть причастен к пыткам как минимум 50 украинцев. По версии следствия, во время утренних и вечерних проверок пленных могли избивать руками, ногами, резиновыми дубинками, пластиковыми трубами и молотками, а также применять электрошокеры.

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Кроме того, по данным украинской прокуратуры, к телам военнопленных могли подсоединять контакты полевого телефона ТА-57, известного как «тапик», после чего через них пропускали электрический ток.

Напомним, в войне против Украины погибли пять россиян с фамилией Путин— информация об этом размещена на сайте, который сообщает о потерях армии оккупантов.

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