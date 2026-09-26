На войне в Украине ликвидировали сразу пятерых Путиных: что известно

Война России против Украины / © Associated Press

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В ходе войны против Украины погибли пять россиян с фамилией Путин — информация об этом размещена на сайте, который сообщает о потерях армии оккупантов и идентифицирует солдат путинской армии.

Одним из последних среди ликвидированных Путиных стал 18-летний уроженец Пермского края Савелий Путин. По данным этого ресурса, он служил в мотострелковых войсках России. Чтобы для него закончилась так называемая «СВО», он преодолел расстояние более 2 тыс. километров от своего населенного пункта Верещагино до Украины.

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Датой его смерти указывается февраль 2026 года. По данным вышеупомянутого интернет-сообщества, в 2026 году был ликвидирован ещё один Путин — Александр. Но точная дата его смерти окончательно неизвестна — март либо 2025, либо 2026 года. До этого, по данным вышеупомянутого ресурса, в июле прошлого года Россию навсегда покинул 31-летний Сергей Путин, уроженец городка Маркс Саратовской области. Незадолго до этого на войне против Украины погиб ещё один Сергей Путин, которому было 46 лет.

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В открытых источниках опубликовано фото его могилы, над которой развевается флаг с надписью «Граница на замке».

И первым из Путиных, в декабре 2022 года, по данным открытых источников, на войне против Украины погиб 33-летний Виталий Путин из сибирского села Саянский. Чтобы навсегда покончить для себя с путинской так называемой «СВО», он преодолел более 4,5 тыс. километров.

Могила Путина. Фото из социальных сетей

Напомним, Зеленский сделал резкое заявление о «генерале Морозе».

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