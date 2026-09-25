Президент России Владимир Путин / © Associated Press

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Из расследования утечки баз данных стало известно о тайной внучке президента России Владимира Путина по имени Эльза. Девочка родилась в декабре 2017 года в браке дочери российского диктатора Екатерины Тихоновой и балетмейстера Игоря Зеленского.

Об этом сообщило издание «Агентство. Новости».

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Восьмилетнюю дочь Тихоновой и Зеленского, которую зовут Эльза, назвали фамилией матери. Это стало известно при анализе утечки базы Федеральной пограничной службы. Екатерина является младшей из официальных дочерей Путина и живет под фамилией Тихонова.

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По данным издания, впервые Эльза уехала из России незадолго до своего двухлетия. 11 ноября 2019 года она вместе с родителями отправилась в Мюнхен на борту бизнес-джета немецкой авиакомпании Air Hamburg, которая называется VistaJet. Визит длился два месяца. В то время в Мюнхене работал Зеленский.

Приблизительно через два года девочка снова пересекала границу — на этот раз она летала в Хорватию на самолете Bombardier Global 5000.

В обоих случаях в базе пограничной службы она была записана как Эльза Игоревна Тихонова. Таким образом, у девочки была фамилия матери, а отчество — отца.

Имя Эльза также совпадает с именем принцессы из американского мультфильма «Ледяное сердце». По данным журналистов, Екатерина Тихонова интересуется американским кинематографом. В частности, во время свадьбы с первым мужем Кириллом Шамаловым она исполняла композицию принцессы из мультфильма «Анастасия».

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Тайные сыновья Владимира Путина — что о них известно

Напомним, в 2025 году в Сети появились кадры с десятилетним Иваном — вероятным тайным сыном Путина и гимнастки Алины Кабаевой. Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» информировал, что мальчик принял участие в фестивале спортивной гимнастики, выступив в номере «Лезгинка». Источники отмечали, что ребенка тщательно охраняют: на публичных мероприятиях Иван появляется редко, во время поездок его сопровождает команда, а учится частно в резиденциях, поскольку не посещает обычную школу.

Летом 2026 года расследование платформы «Система» и BILD показало, что вероятных сыновей Путина и Кабаевой — Ивана (2015 г.р.) и Владимира (2019 г.р.) — воспитывают по европейским ценностям с привлечением немецкого языка. На диктатора работают не менее пяти немецких гувернанток в условиях жесткого контроля ФСБ без телефонов и с запретом болеть. Кремль официально существование этих детей и связи с Кабаевой не комментирует.

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