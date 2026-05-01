Дочь Путина Елизавета Кривоногих Елизавета Кривоногих / © ТСН

После громкой встречи в Париже журналиста ТСН с вероятной дочерью российского диктатора Владимира Путина — Луизой Розовой, а ныне Елизаветой Рудновой — интерес к ней резко возрос. Однако впоследствии она перестала появляться на публике. Дмитрий Святненко решил лично проверить, посещает ли она галерею, где раньше работала.

Об этом сообщил журналист ТСН.

Что известно о дочери Путина

По его словам, речь идет о Елизавете, которая по разным данным меняла личные данные и пользовалась несколькими документами. В частности, в свидетельстве о рождении она записана как Елизавета Кривоногих, позже ее называли Луизой Розовой, а сейчас — Елизаветой Рудновой. Последнее имя связывают с Олегом Рудновым — бывшим приближенным к Путину.

«Нынешняя фамилия Руднова отцу Олеговна связывают с бывшим другом Владимира Путина Олегом Рудновым. Это было приближенное лицо к Путину. Это, можно сказать, мини-Путин, на которого кремлевский диктатор оформлял все свое состояние, все компании, все деньги, все счета. Он умер 10 лет назад», — отметил журналист.

В то же время фамилию Кривоногих она получила от матери — Светланы Кривоногих, которую связывают с близким окружением Путина. По открытым данным, она является акционером банка «Россия» и имеет активы в сфере медиа. Также сообщается о ее недвижимости в Монако, Санкт-Петербурге и Москве. Сейчас она находится под санкциями ряда стран.

Встреча журналиста с дочерью Путина

Журналист рассказал, что после предыдущих расследований его коллеги Валерии Ковалинской тему активно подхватили мировые медиа, однако саму женщину долгое время не могли найти. По словам Святненко, встреча с ней состоялась во время выставки в Париже в ноябре прошлого года.

Во время интервью женщину сопровождали четыре человека — трое мужчин и одна женщина. Двое из мужчин, по словам журналиста, постоянно находились рядом. Один из них держал предмет, похожий на бытовое устройство. Впоследствии, как утверждает Святненко, украинские спецслужбы сообщили ему, что речь идет о замаскированном средстве радиоэлектронной борьбы, которое могло влиять на работу техники — во время интервью, в частности, перестал работать микрофон.

В то же время представители окружения женщины в комментарии французскому изданию заявили, что это якобы аккумулятор для велосипеда. Как отмечает журналист, во время его разговора индикаторы на устройстве светились, тогда как на интервью другим медиа он был выключен.

По словам Святненко, во время общения женщина не дала прямого ответа на вопрос о возможной родственной связи с Путиным. В то же время она не отрицала этой информации.

«А я здесь при чём? … Я рада, что вы набрались смелости подойти ко мне, пообщаться.», — отмечала Елизавета.

Реакция на интервью с дочерью Путина

После публикации материалов, как отмечает журналист, в комментариях к новостям в разных странах начали появляться однотипные сообщения с одинаковыми тезисами. В частности, в них женщину подают как «беззащитную» и часто называют «девочкой».

«Боты пишут, что на нее напали два амбала. Напоминаю, я был один. И окей, на одного амбала я еще потянул, но где был мой второй коллега амбал, я не понимаю», — добавил Святенко.

На фоне резонанса, как сообщается, на здании галереи, где работает женщина, в начале января появились антироссийские надписи. В частности, в граффити Россию называли «фашистским государством» и призывали не посещать это заведение.

Параллельно французские журналисты также пытались найти женщину и записать с ней интервью. Однако, по словам Святненко, после публикаций ее окружение стало осторожнее, и с тех пор она не появляется в публичном пространстве и не попадает в объективы камер.

Журналист также заявил о попытках вмешательства в его цифровые устройства. По его словам, учетная запись и компьютер были взломаны. В то же время он отмечает, что доступ к рабочим материалам неизвестным получить не удалось.

В рамках работы над материалом журналисты пообщались с жителями Франции. Часть из них выражает возмущение возможным пребыванием в Париже человека, которого связывают с семьей президента РФ. В частности, один из собеседников — член политической силы, связанной с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Мишель — заявил, что для любых официальных действий необходимы убедительные доказательства.

«Если она дочь Путина, то будет очень трудно сделать что-то против нее. Это может вызвать даже более тяжелые дипломатические отношения. Это очень деликатное дело на уровне Министерств иностранных дел», — отметил Мишель.

Удалось ли найти дочь Путина снова

Святненко также сообщил, что недавно снова посетил галерею в Париже, чтобы проверить, появляется ли там женщина. По его словам, в заведении проходили открытые мероприятия с участием посетителей, однако сама она там замечена не была. Журналист обратил внимание на незначительное количество людей во время таких событий.

Кроме того, на фасаде здания, где расположена галерея, зафиксировали надпись «Мы пойдем другим путем», выполненную свежей краской. Эту фразу традиционно приписывают Владимиру Ленину.

В историческом контексте ее связывают с событиями конца XIX века — после казни брата Ленина за попытку покушения на российского императора, когда, по распространенной версии, будущий лидер большевиков якобы изменил подход к политической борьбе. В частности, речь шла об отказе от индивидуального террора в пользу более широкой революционной стратегии.

«И эта фраза на галерее, которую вы видите, вполне возможно, что написана российскими оппозиционерами и адресуется как раз кремлевскому диктатору и говорит о том, что они здесь в Париже между ужином из фуагра и завтраками с круассанами готовят революцию в России», — добавил журналист.

Напомним, в то же время в России фиксируют усиление внутреннего давления на общество. Через четыре года после начала полномасштабной войны против Украины все больше жителей жалуются на перебои с цифровой связью в городах. В то же время власть реагирует не ослаблением ограничений, а новой волной обысков и арестов, а также возвращением практик, которые ассоциируют с советской репрессивной системой.

