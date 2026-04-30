Тelegraph о том, как «брякание оружием» РФ превратилось в пустой звук

Реклама

Путин опасается влияния Украины даже в Москве. Свидетельством тому является парад на День Победы, ставший лишь тенью прежнего зрелища, поскольку Кремль оказывается неспособным обеспечить безопасность своей столицы.

Такое мнение выразил Хэмиш де Бреттон-Гордон, экс-офицер британской армии, командовавший полком химических, биологических, радиологических и ядерных (ХБРЯ) сил Великобритании и батальоном быстрого реагирования ХБРЯ НАТО, в своей статье для The Telegraph.

По мнению эксперта, уменьшение масштабов парада Победы 9 мая на Красной площади является чрезвычайным и требует серьезного внимания. То, что когда-то было масштабной демонстрацией военной силы России, теперь выглядит сведенным к чему-то более близкому к символическому событию.

Реклама

В этом контексте Хэмиш Де Бреттон-Гордон выделяет два ключевых вопроса.

Во-первых, война в Украине идет не в пользу России. Российские войска теряют позиции и несут потери с неприемлемой скоростью. Пополнение, что является плохо обученным и, по сообщениям, включает россиян-срочников, которых не должны отправлять за пределы России, вовлекается в боевые действия с незначительным эффектом, кроме увеличения потерь. Эта реальность больше не сдерживается — знание о ней проникает назад в Россию и подпитывает недовольство.

Во-вторых, Украина сместила поле боя. Это больше не конфликт, ограниченный линией фронта. Украинские удары достигают вглубь российской территории, целясь на критически важную инфраструктуру. Москва, похоже, не в состоянии остановить эти атаки, и экономические последствия начинают ощущаться.

Эксперт отмечает: на фоне вышесказанного сокращенный парад становится чем-то большим, чем просто символизмом — это признание упадка.

Реклама

Даже после передислокации передовых средств противовоздушной обороны, таких как ракетная система С-400, вдали от линии фронта, Кремль не может гарантировать безопасность собственной столицы. Аналитик предполагает, что, похоже, в России не осталось достаточно современной бронетехники, чтобы убедительно продемонстрировать силу. А находящиеся сейчас на вооружении «музейные экспонаты» были бы позором.

Недовольные голоса из России становятся все громче

Эксперт отметил, что так называемые «Z-военкоры» и даже старшие военные офицеры армии РФ все громче критикуют то, как ведется война. В Кремле в то же время сейчас начинают масштабные репрессии против социальных сетей и других независимых интернет-платформ.

«Стратегическая картина меняется. Для Путина варианты сужаются. Прекращение огня и достигнутое путем переговоров урегулирование может быть наименее возможным результатом. Но это потребует давления, особенно со стороны европейских членов НАТО, которое будет применяться четко и решительно», — считает британский аналитик.

Хэмиш Де Бреттон-Гордон призывает союзников Украины помочь Киеву «воспользоваться этой многообещающей, но, вероятно, быстротечной возможностью».

Реклама

Что известно о перемирии на 9 мая: последние новости

Напомним, что Путин провел более полуторачасовый телефонный разговор с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.

Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.

В свою очередь Владимир Зеленский поручил связаться с командой президента Дональда Трампа и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине.

Также Зеленский заявил, что Украина пока не получала никаких официальных или неофициальных предложений по возможному перемирию с Россией на 9 мая.

Реклама

В СНБО предположили, что диктатор просто переживает, что ВСУ нанесут удар вглубь РФ именно 9 мая, когда там собираются проводить парады.

Новости партнеров