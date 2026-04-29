В Москве заглушат всю мобильную связь перед парадом 9 мая

Российские власти готовятся ограничить всю мобильную связь в Москве перед парадом 9 мая, который традиционно будет принимать президент РФ Владимир Путин на Красной площади. Такие меры принимались ранее из-за угрозы ударов украинских дронов.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на собственные источники.

Собеседник издания, приближенный к «Ростелекому», сообщил, что ограничения связи в Москве накануне парада 9 мая станут «жестче». Источник, близкий к одному из операторов связи, подтвердил эту информацию.

Вся мобильная связь, включая возможность отправлять текстовые сообщения и использовать ресурсы, внесенные в так называемый «белый список», будет ограничена 5, 7 и 9 мая.

Ожидается, что ограничения будут касаться не только центра Москвы, но и Московской кольцевой дороги, сообщают источники BBC.

В начале марта мобильный интернет начал регулярно отключаться в центре Москвы, не работали навигационные системы, платежные терминалы и даже платные туалеты. Интернет не работал фактически три недели.

Напомним, ранее Министерство обороны России объявило, что колонна военной техники не будет участвовать в параде 9 мая на Красной площади — впервые с 2007 года.

После этого в Кремле заявили, что парад состоится «в сокращенном формате» из-за «террористической угрозы» со стороны Украины, а также потому, что нынешняя дата не является «круглой» годовщиной.

