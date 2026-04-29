Королева Елизавета II и ее государственные вызиты в США: вспоминаем, как это было
Только три британских монарха совершили официальные государственные визиты в США и король Чарльз III стал третьим.
Журнал People вспоминает, как королева Елизавета II совершила четыре официальных государственных визита в США за 70 лет своего правления, охватывающих 14 президентских администраций. Она также совершила несколько неофициальных поездок в США, в том числе 10-дневное турне по Западному побережью в 1983 году, которое включало посещение «Ранчо дель Сьело», бывшей резиденции президента Рональда Рейгана и первой леди Нэнси Рейган.
Король Георг VI посещает президента Франклина Д. Рузвельта (1939 год)
В июне 1939 года король Георг VI вошел в историю как первый правящий британский монарх, ступивший на американскую землю, когда он прибыл в Вашингтон с четырехдневным визитом со своей женой Елизаветой.
В ходе поездки королевская чета посетила Вашингтон и Нью-Йорк, где приняла участие в официальном государственном ужине в Белом доме, а также в более камерном ужине с президентом Франклином Д. Рузвельтом и первой леди Элеонорой Рузвельт в их поместье Спрингвуд в Хайд-Парке, штат Нью-Йорк. Во время пикника в коттедже Топ-Коттедж Рузвельт угощал короля и королеву хот-догами.
Королева Елизавета II посещает президента Дуайта Д. Эйзенхауэра (1957 год)
Королева Елизавета II и принц Филипп, герцог Эдинбургский, провели в Белом доме вместе с Дуайтом Д. Эйзенхауэром и первой леди Мэми Эйзенхауэр четыре дня в октябре 1957 года. Согласно данным Исторической ассоциации Белого дома, это был второй случай, когда британский монарх ночевал в Белом доме.
Королева Елизавета II посещает президента Джеральда Форда (1976 год)
Королева Елизавета и принц Филипп совершили второй государственный визит в США в июле 1976 года, чтобы отметить 200-летие со дня рождения страны вместе с президентом Джеральдом Фордом.
В ходе своей шестидневной поездки члены королевской семьи посетили Филадельфию, Вашингтон, округ Колумбия, Вирджинию, Нью-Йорк, Коннектикут и Массачусетс, а также приняли участие в государственном ужине в Белом доме.
Королева Елизавета II посещает президента Джорджа Буша-старшего (1991 год)
Королева Елизавета и принц Филипп совершили свой третий государственный визит в США в мае 1991 года для встречи с президентом Джорджем Бушем-старшим и первой леди Барбарой Буш.
В ходе 13-дневной поездки королева впервые посетила матч Главной лиги бейсбола и стала первым британским монархом, выступившим на совместном заседании Конгресса.
Королева Елизавета II посещает президента Джорджа Буша-младшего (2007 год)
Королеву Елизавету и принца Филиппа принимали президент Джордж Буш-младший и первая леди Лора Буш во время их четвертого и последнего государственного визита в США в мае 2007 года.
Выступая в Белом доме, Буш по ошибке заявил, что королева отмечала двухсотлетие страны в 1776 году, а не в 1976 году.
На следующий вечер на государственном ужине она подшутила над этой оплошностью. «Господин президент, я подумывала начать этот тост со слов: „Когда я была здесь в 1776 году“, но, думаю, не стоит».
Король Чарльз III и королева Камилла (2026 год)
Король Чарльз и королева Камилла начали свой четырехдневный визит в США в понедельник, 27 апреля. В рамках четырехдневной поездки они посетят Вашингтон, округ Колумбия, Вирджинию и Нью-Йорк, а король Чарльз, следуя примеру своей матери уже выступил перед Конгрессом.