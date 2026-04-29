Это смешно: в СНБО прокомментировали предложение Путина о перемирии 9 мая

Владимир Путин на параде 9 мая. Архивное фото

В СНБО прокомментировали инициативу российского диктатора Путина объявить перемирие на 9 мая.

Свое мнение на этот счет выразил Центру противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Коваленко считает, что диктатор просто переживает, что ВСУ нанесут удар вглубь РФ именно 9 мая, когда в РФ собираются проводить парады по случаю окончания германо-советской войны.

По мнению главы ЦПД, инициатива России «прекратить огонь на сутки» до 9 мая исключительно прагматична. Путин пытается выдать это за «жест доброй воли», хотя на самом деле просто боится за собственную безопасность во время праздничных мероприятий.

«Это же смешно, и вообще нет ничего общего с приближением к завершению войны. Пусть просто завершит войну, прекратит огонь и все. Но нет, он переживает за свое пропагандистское событие, потому что не способен гарантировать никакую безопасность даже в Москве. И это пытаются выдать еще за российскую услугу. Войну прекращайте, убийцы», — подытожил Коваленко.

Напомним, что Путин провел более полуторачасового телефонного разговора с Трампом, во время которого выразил готовность к временному прекращению огня на 9 мая.

Трамп подтвердил, что действительно предложил Путину объявить прекращение огня.

Владимир Зеленский на эту информацию пока не отреагировал.

Напомним, среди серии украинских атак вглубь РФ особого внимания заслуживают атаки дронов на Туапсинский НПЗ. Масштаб разрушений заставил Кремль признать критическую ситуацию.

