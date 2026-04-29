Трамп заявил о военном поражении Украины, но есть нюанс

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Президент США Дональд Трамп, вероятно, перепутал Украину с Ираном, комментируя военные потери и ситуацию на фронте.

Об этом стало известно в ходе общения американского президента с журналистами 29 апреля в Белом доме, передает Clash Raport.

В частности, слова о том, что «Украина с военной точки зрения потерпела поражение», и упоминание о «159 кораблях, лежащих под водой», касались Ирана, а не Украины. Именно такую риторику Трамп ранее использовал в контексте оценки ситуации с Ираном.

«Я думаю, что Украина в военном плане потерпела поражение. Вы этого не знаете, потому что читаете фейковые новости, но в военном плане, смотрите, их флот… У них было 159 кораблей. Каждый корабль сейчас находится под водой. Обычно это достаточно хорошо», — сказал он.

Во время беседы с репортерами Трамп также заявил, что предлагал президенту РФ Владимиру Путину «небольшое перемирие», и отметил, что тот якобы раньше хотел заключить соглашение, но «некоторые люди» этому помешали.

Ранее в Кремле сообщали о телефонном разговоре между Путиным и Трампом. Там рассказали, что в ходе общения Путин заявил о готовности объявить перемирие 9 мая.

