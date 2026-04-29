Путин и Трамп обсудили прекращение огня на 9 мая — что известно

Путин заявил о готовности к перемирию.

Глава РФ Владимир Путин позвонил президенту США Дональду Трампу и заявил о готовности объявить перемирие на период празднования Дня победы. Трамп поддержал инициативу.

Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передают пропагандистские российские агентства.

По его словам, стороны обсудили возможность временного прекращения огня, приуроченного к 9 мая.

Также Ушаков передал, что Дональд Трамп во время разговора с Путиным заявил о соглашении по урегулированию войны в Украине. Речь шла о том, что оно якобы уже близко.

«Трамп сказал Путину, что соглашение по урегулированию конфликта в Украине уже близко», — рассказал Ушаков.

По его словам, стороны обсудили перспективы достижения договоренностей.

«Путин заявил, что все цели СВО будут достигнуты в любом случае, но мы хотели бы сделать это путем переговоров», — сказал Ушаков.

Необычный парад в Москве: что заявили в Кремле о 9 мая на Красной площади

Между тем, в России парад по случаю 81-й годовщины победы во Второй мировой войне упростили впервые за 20 лет.

В этот раз 9 мая парад на Красной площади в Москве пройдет без техники. В Кремле даже нашли оправдание почему так будет. Там заявили, что во всем виноват Киев, который якобы несет «террористическую угрозу».

