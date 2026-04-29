В Харькове возле супермаркета взорвался автомобиль: первые подробности и видео

Взрыв автомобиля в Харькове / © скриншот с видео

Вечером в среду, 29 апреля, в городе Харькове возле супермаркета «АТБ» загорелся автомобиль. Пожар сопровождали громкие взрывы.

Видео инцидента опубликовали в местных Telegram-каналах.

На опубликованных кадрах видно полностью охваченную огнем машину. Во время горения слышны звуки, похожие на взрывы.

После одного из особо мощных взрывов от автомобиля вверх поднялись черные клубы дыма.

Как видно на видео, на место происшествия оперативно прибыла полиция.

Напуганные взрывами люди не решались близко подходить к горящей машине.

Городской голова Харькова Игорь Терехов впоследствии сообщил, что автомобиль, который был припаркован возле супермаркета, в результате пожара полностью сгорел, на месте работают взрывотехники.

По его словам, причину инцидента сейчас выясняют. В результате взрыва был поврежден супермаркет.

«Находились люди в супермаркете. Это было время, когда очень много людей заходят, чтобы приобрести продукты питания. К счастью, мы не имеем погибших, но имеем одного человека, который пострадал», — сообщил Терехов.

Поврежденный супермаркет в Харькове / © Харьковская областная прокуратура

В полиции уточнили, что взрыв автомобиля произошел возле супермаркета на проспекте Победы в Шевченковском районе Харькова. В результате взрыва возник пожар.

В результате инцидента пострадал 38-летний прохожий, который госпитализирован.

«Сейчас пожар локализован, правоохранители проводят осмотр места происшествия, устанавливают очевидцев и все обстоятельства взрыва», — говорится в сообщении.

В Харьковской областной прокуратуре добавили, что, кроме помещения супермаркета, в результате инцидента повреждено остекление окон близлежащих многоквартирных домов.

Напомним, в воскресенье вечером, 26 апреля, в Харькове прогремел взрыв гранаты. Инцидент также произошел возле супермаркета.

