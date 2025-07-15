Тайный сын Путина от Кабаевой пошел по стопам матери: что известно

Иван Путин и Владимир Путин в детстве / © Telegram / ВЧК-ОГПУ

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В сети появились фотографии и видео мальчика, который, как утверждается, является тайным сыном Владимира Путина. Речь идет о десятилетнем Иване, якобы рожденном олимпийской чемпионкой по художественной гимнастике Алиной Кабаевой, которая считается тайной партнершей российского диктатора.

Кадры из публичного выступления гимнастов опубликовал антикремлевский Telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

«Сын Владимира Путина и Алины Кабаевой принимал участие в большом номере “Лезгинка“ на фестивале, организуемом его мамой. Иван в команде мальчиков-гимнастов с отдельным номером внутри группового выступления, к его команде и приковано внимание оператора. Он третий с конца», — говорится в сообщении канала.

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После 2023 года, по данным источника, фото Ивана было трудно найти, и он не участвовал в массовых мероприятиях. По многочисленным фотографиям спортивной команды, за которую выступает Иван, можно заметить, что один из ее участников — непростой мальчик. Когда команда находится в закрытых помещениях (выступления, тренировки), она состоит из восьми человек. Однако, когда команда совершает перелеты, останавливается в обычных гостиницах или посещает публичные места, ее количество сокращается до семи человек.

«Исчезающий мальчик и есть Иван Путин. Ну и Алины Кабаевой на фото “семерки“ тоже нет. Кстати, почему-то почти на всех фото у Ивана очень грустное лицо», — отмечает источник.

Иван, которого прячут от публики, фигурирует как член сборной по спортивной гимнастике и вместе со своей вероятной матерью зафиксирован на снимках из открытых источников, датированных 2023 годом. Есть и более поздние снимки. По слухам, у рожденного в Швейцарии Ивана есть младший брат Владимир, которому сейчас пять лет. Его фотографий в открытых источниках нет.

Вероятный сын Путина и Кабаевой во время выступления / © скриншот с видео

Издание Daily Mail пишет, что кремлевский диктатор никогда не подтверждал информацию о том, что у него с Кабаевой, которая младше его на 30 лет, якобы есть дети. Но в прошлом году он неосторожно проговорился, что с удовольствием смотрит русские сказки «с моими малышами».

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«Когда он вспомнил их, на его лице промелькнула улыбка», — говорится в публикации.

Хотя Путин и Кремль всегда отрицали какую-либо связь между ним и Кабаевой, независимые СМИ неоднократно писали о том, что у них есть два сына. Однако до сих пор детей официально нигде не представляли. Предполагается, что они живут вдали от чужих глаз под строжайшей охраной.

Говорят, что у мальчиков были гувернантки из Великобритании и Новой Зеландии, но после начала войны против Украины Путин, вероятно, нанял новых учителей из ЮАР для обучения своих наследников английскому языку. В сообщениях говорится, что потомки кремлевского диктатора не посещают школу и учатся в резиденциях Путина, как дети последнего русского царя.

Напомним, первые фото Ивана Путина появились несколько месяцев назад. Журналисты назвали Ивана Путина «самым одиноким мальчиком в России»

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