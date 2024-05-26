Отец Путина может оказаться нацистом: Кремль все держит в секрете

Деды воевали – за Гитлера! В прошлом выпуске ТСН-Тиждень наш исторический расследователь Стас Ясинский рассказал об армии Власова. А сегодня – продолжение этой темы, о которой, в отличие от предателя Власова, нынешние российские пропагандисты даже боятся упомянуть.

В 2003 году в польской газете вышло расследование, где утверждалось: вот этот человек на фото — боец Российской освободительной народной армии по имени Владимир Спиридонович Путин.

Боец коллаборационного подразделения нацистов по имени Владимир Спиридонович Путин. / Фото: ТСН.ua

Да, поляки утверждали, что это отец нынешнего президента России Владимира Путина. И он вовсе не офицер-подводник, как рассказывает его сын. А в составе армии российских нацистов участвовал в уничтожении поляков в Варшавском гетто.

После выхода статьи тему молниеносно замяли. А мы решили поинтересоваться: что же такое Русская освободительная народная армия? И наткнулись на целую нацистскую республику, которая два года существовала совсем рядом с границами Украины: на территории соседних Брянской и Орловской областей.

То, что Россия хочет скрыть – это Локотская республика. Тайное российское квазигосударство под нацистским протекторатом, которое имело территорию больше Бельгии, собственную армию, нацистскую партию и даже свой маленький домашний холокост. Название республики немного странное, потому что все началось в райцентре Локоть Брянской области, граничащей с украинской Черниговщиной.

Там перед войной встретились бывший борец с большевизмом Константин Воскобойник и коммунист-неудачник Бронислав Каминский. Обоих большевики сослали в Локоть по разным мотивам. И оба использовали бегство советской власти в 1941-м как старт собственного политического проекта.

Константин Воскобойник был неплохим организатором и еще перед приходом немцев в Локоть создал там небольшой отряд народной милиции из таких, как он сам, жертв советской власти. Немцы оценили стремление Воскобойника и назначили его местным старостой. Бронислав Каминский стал его правой рукой. И два новопосвящённых коллаборанта начали создавать свою модель России.

Воскобойник раздал крестьянам земли, уменьшил налоги, создал суд и основал собственную партию – Русскую народную социалистическую. Не так уж плохо, решили россияне! За три месяца осени 1941 под правлением Воскобойника оказалась немалая территория — 6 районов Брянщины, часть соседних с ней районов Орловской и Курской областей.

Немцы разрешили квазигосударству существовать самостоятельно, при условии поставки продуктов Рейха и войны с партизанами. Но 8 января 1942 партизанский отряд Андрея Сабурова прорвался в столицу Локотской республики и убил Константина Воскобойника. Командование перешло в руки Бронислава Каминского. Если Воскобойник был демократом, то Каминский – ценителем идей Сталина и Гитлера. Вместо полиции он начал создавать собственную армию – Российскую освободительную народную, сокращенно РОНА. А партию, которую его предшественник назвал народно-социалистической, он превратил в национал-социалистическую партию России.

Нацизм Камнского вылился в массовые расправы над местными евреями, уничтоженными в Локотской республике поголовно. После войны на территории Локотского конезавода раскопали 22 тысячи безымянных могил. А таких полигонов смерти в маленьком российском рейхе было не один и не два.

Для массовых казней, которые Каминский проводил довольно часто, республика имела особый палач. Ее звали Антонина Макарова. В 1941-м она пошла на фронт добровольно. После оцепления под Вязьмой пяти советских армий попала в лагерь. Откуда сбежала с любовником, который бросил ее посреди леса. Дальше Тоня попала в руки солдат Каминского. Ей дали водки, пулемет и возможность стрелять в людей.

Всего на счету Тоньки-пулеметницы более полутора тысяч жертв. Самое интересное – кат Антонина Макарова после многих сногсшибательных пируэтов судьбы поменяла фамилию и стала уважаемой советской ветеранкой. Ее нашли и приговорили к смертной казни только в 1976-м.

Сам Бронислав Каминский в 1943 году, после начала наступления Красной армии, вместе с собственным войском отступил вслед за немцами. Те превратили коллаборантов в 29-ю гренадерскую бригаду Ваффен СС.

В 1944 году РОНА вместе с немецкими СС-овцами отличились ограблениями и убийствами мирного населения в Варшавском гетто. Там за короткое время российские нацисты убили до 15 тысяч поляков. Преступления русских были настолько массовыми и что даже у немцев прервалось терпение. Автомобиль Каминского был расстрелян, повесив расправу на польских партизан.

В деле Каминского, Локотской республики и армии российских нацистов до сих пор настолько много тайн, что очевидна работа советских спецслужб. Достоверно известно, что семья и дети Каминского после измены и зверств своего отца и мужа жили в СССР очень хорошо.

В Союзе, где семьи простых врагов народа высылались глубоко и надолго, это был неслыханный факт. Который можно объяснить другим фактом – Каминский еще до войны стал агентом НКВД. Среди тайн нацистской республики – и вот этот мужчина на фото. Действительно ли Владимир Путин старший участвовал в расправах в Варшавском гетто, как утверждают польские журналисты? По крайней мере, действия и идеалы нынешнего российского вождя не слишком отличаются от тогдашних коллаборантских недофюреров.

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Москва хотела это скрыть! Фамилия Путин – среди пособников Гитлера!

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