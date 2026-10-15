Робот домагался 16-летней девушки в прямом эфире: как так случилось

Робот, который домагался до 16-летней девушки

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Полиция Германии расследует инцидент с роботом, который совершал сексуальные движения в сторону 16-летней девушки и касался ее. Два подростка транслировали инцидент в прямом эфире.

Об этом сообщили Associated Press и DPA.

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Вероятное нападение произошло в ночь на 11 октября. Двое подростков в возрасте 16 и 19 лет, подозреваемые в управлении роботом, могли вести прямую трансляцию инцидента и комментировать происходящее.

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На видео из соцсетей видно, как ребята ночью передвигаются вместе с роботом, «врезаются в одну [женщину] и обнимают других». Полиция обвиняет работа в том, что он коснулся ягодиц 16-летней девушки и «делал толчковые движения в ее сторону».

Робот имеет рост около 1,2 м и довольно жуткий вид. Внешне он напоминает нечто среднее между Железным человеком и Карлом из мультсериала Aqua Teen Hunger Force. По информации DPA, полиция расследует инцидент как возможное преступление сексуального характера.

Спикер полиции Кельна Кристоф Бермель рассказал, что следователи выясняют, управляли ли подростки роботом дистанционно, или устройство было запрограммировано заранее.

Экстренные службы нашли робота в багажнике автомобиля. Правоохранители изъяли устройство, а также мобильные телефоны обоих подростков.

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«До сих пор мы не сталкивались с таким явлением», — сказал Бермель, назвав эту ситуацию «новой территорией для нас».

К слову, в магазине электроники в России робот напал на покупателя после того, как тот в шутку его толкнул из-за отсутствия реакции на рукопожатие. На видео видно, как машина наносит мужчине удары руками и ногами в стиле боевых искусств, пока работники магазина пытаются ее остановить.

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