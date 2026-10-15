Робот домагався 16-річної дівчини у прямому ефірі: як так сталося

Робот, який домагався до 16-річної дівчини / © Поліція Північного Рейну-Вестфалії (Кельн)

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Поліція Німеччини розслідує інцидент із роботом, який робив сексуальні рухи в бік 16-річної дівчини та торкався її. Двоє підлітків транслювали інцидент у прямому ефірі.

Про це повідомили Associated Press та DPA.

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Імовірний напад стався в ніч проти 11 жовтня. Двоє підлітків віком 16 і 19 років, яких підозрюють у керуванні роботом, могли вести пряму трансляцію інциденту та коментувати те, що відбувалося.

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На відео з соцмереж видно, як хлопці вночі пересуваються разом із роботом, «врізаються в одну [жінку] та обіймають інших». Поліція звинувачує робота в тому, що він торкнувся сідниць 16-річної дівчини та «робив поштовхові рухи в її бік».

Робот має зріст близько 1,2 м та доволі моторошний вигляд. Зовні він нагадує щось середнє між Залізною людиною та Карлом із мультсеріалу Aqua Teen Hunger Force. За інформацією DPA, поліція розслідує інцидент як можливий злочин сексуального характеру.

Речник поліції Кельна Крістоф Бермель розповів, що слідчі наразі з’ясовують, чи керували підлітки роботом дистанційно, чи пристрій був запрограмований заздалегідь.

Екстрені служби знайшли робота в багажнику автомобіля. Правоохоронці вилучили пристрій, а також мобільні телефони обох підлітків.

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«Досі ми не стикалися з таким явищем», — сказав Бермель, назвавши цю ситуацію «новою територією для нас».

До слова, у магазині електроніки в Росії робот напав на покупця після того, як той жартома його штовхнув через відсутність реакції на рукостискання. На відео видно, як машина завдає чоловікові ударів руками й ногами у стилі бойових мистецтв, поки працівники магазину намагаються її зупинити.

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