Студент уверял, что не интересуется идеями нацизма, а изучал книгу как исторический источник, но на суде ему не поверили.

В Москве студента исторического факультета арестовали на 5 суток за чтение книги воспоминаний офицера СС Петера Ноймана "Черный марш".

Об этом пердает российский Telegram-канал "Осторожно, новости".

По информации издания, российские полицейские, заметили, что парень в метро читает "нескрепную" книгу. На обложке был изображен солдат СС в каске с логотипом формирования.

Полицейские задержали парня. Им оказался третьекурсник исторического факультета Владимир, который работает в Московском археологическом бюро. Студент уверял, что не интересуется идеями нацизма, а изучал книгу как исторический источник.

Несмотря на доводы, за "демонстрацию нацистской символики", суд арестовал его на 5 суток, а книгу постановил уничтожить.