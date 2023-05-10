В Москве студента-историка посадили за решетку за чтение мемуаров офицера СС

Студент уверял, что не интересуется идеями нацизма, а изучал книгу как исторический источник, но на суде ему не поверили.
В Москве студента исторического факультета арестовали на 5 суток за чтение книги воспоминаний офицера СС Петера Ноймана "Черный марш".
Об этом пердает российский Telegram-канал "Осторожно, новости".
По информации издания, российские полицейские, заметили, что парень в метро читает "нескрепную" книгу. На обложке был изображен солдат СС в каске с логотипом формирования.
Полицейские задержали парня. Им оказался третьекурсник исторического факультета Владимир, который работает в Московском археологическом бюро. Студент уверял, что не интересуется идеями нацизма, а изучал книгу как исторический источник.
Несмотря на доводы, за "демонстрацию нацистской символики", суд арестовал его на 5 суток, а книгу постановил уничтожить.
Ранее сообщалось, что в Москве из-за желто-синей одежды двоих мужчин обвинили в дискредитацию армии РФ.
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