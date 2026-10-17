Российский диктатор Владимир Путин / © Associated Press

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Российское военное руководство, в частности диктатор Владимир Путин, продолжает преувеличивать успехи оккупационной армии. Заявленные Москвой масштабы захваченных территорий существенно отличаются от реальной ситуации на фронте. Более того, на отдельных направлениях российские войска не продвигаются, а теряют ранее занятые позиции.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

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Путин заявил о захвате тысяч квадратных километров: что установили аналитики

16 октября президент России посетил один из командных пунктов Объединенной группировки войск РФ, где провел встречу с представителями Генерального штаба и военными командующими.

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В ходе совещания Путин заявил, что с начала 2026 года российская армия якобы захватила около 6500 квадратных километров украинской территории и 310 населенных пунктов. По его словам, оккупационные войска продолжают уверенно продвигаться вдоль всей линии фронта.

Начальник российского Генштаба Валерий Герасимов также отчётался о якобы значительных территориальных завоеваниях. Он утверждал, что только с 1 сентября войска РФ захватили более 1800 квадратных километров и 92 населенных пункта.

Впрочем, эти цифры кардинально отличаются от оценок американских аналитиков.

По данным ISW, с 1 января 2026 года российские войска захватили примерно 100 квадратных километров и 69 населенных пунктов. В то же время с начала сентября оккупанты понесли чистые территориальные потери в размере 122 квадратных километров.

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Кроме того, с начала октября российская армия в среднем теряла около семи квадратных километров территории ежедневно. Аналитики отмечают, что это прямо противоречит заявлениям Путина о непрерывном продвижении российских войск.

Что на самом деле происходит в Харьковской и Сумской областях

В ISW особое внимание уделили сообщению российского командования о северных областях Украины.

Герасимов заявил, что российские войска якобы завершили окружение украинских подразделений на севере Харьковской области. По его словам, оккупанты захватили там 461 квадратный километр и 28 населенных пунктов.

Однако российская сторона не представила никаких доказательств в подтверждение этих утверждений.

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Аналитики напоминают, что сообщения о якобы окружении украинских военных к северо-востоку от Харькова начали появляться в российских источниках ещё 3 сентября. С тех пор Москва неоднократно заявляла о расширении окружения и захвате новых населенных пунктов, хотя имеющиеся данные этого не подтверждают. Украинские официальные источники также опровергали такие сообщения.

Командующий российской группировкой войск «Север» Евгений Никифоров заявил, что так называемая полоса безопасности вдоль российско-украинской границы простирается более чем на 600 километров, из которых 465 километров якобы находятся под контролем РФ.

В то же время ISW располагает доказательствами того, что Россия контролирует примерно 205,77 квадратных километров приграничной территории на исследуемом участке от трассы Киев — Глухов до района Великого Бурлука.

Никифоров также утверждал, что с момента объявления Путиным о создании так называемой санитарной зоны в Харьковской области в марте 2024 года российские войска захватили более 3000 квадратных километров.

По оценкам ISW, только с начала 2026 года оккупанты захватили в Харьковской области 114,66 квадратных километров и пять населённых пунктов.

Аналогичные расхождения были зафиксированы и в Сумской области. Российское командование заявляло о захвате более 300 квадратных километров и 14 населённых пунктов в течение лета и осени. В то же время аналитики подтверждают захват примерно 99,1 квадратного километра с начала года.

Ситуация на Купянском направлении

Герасимов также сообщил Путину о якобы захвате Паламаровки и Ковалевки вблизи Купянска.

Однако американские аналитики не обнаружили доказательств установления российского контроля над этими населёнными пунктами.

По данным ISW, российские диверсионные группы действовали только в районе Тищенковки, примерно в 2,2 километра от Паламаровки.

Ближайшие подтвержденные позиции, до которых продвинулись российские войска, расположены в районе Радьковки — более чем в пяти километрах к востоку от Паламаровки и Ковалевки.

Кроме того, Герасимов заявил, что оккупанты вошли в Великую Шапковку ещё 16 мая 2026 года. В ISW назвали это утверждение ложным.

Карта боевых действий

Донецкая область: какие заявления России опровергают данные ISW

Одни из самых значительных расхождений между заявлениями России и оценками ISW касаются Донецкой области.

Герасимов утверждал, что с начала сентября российская армия захватила там около 500 квадратных километров и 23 населенных пункта.

В то же время Путин заявил, что под контролем Украины якобы остаются лишь 2748 квадратных километров, то есть чуть более 10% территории области.

Однако американские аналитики приводят другие данные.

По их оценкам, украинские войска по-прежнему контролируют около 5530 квадратных километров, или 20,4% территории Донецкой области. С 1 сентября российская армия захватила три населенных пункта, однако в целом потеряла примерно 198,28 квадратных километра территории.

Кроме того, российское командование заявило о продвижении в районе Константиновки, Дружковки и Краматорска.

Герасимов утверждал, что после якобы захвата Константиновки в июле оккупанты взяли под контроль Алексеево-Дружковку, вошли в юго-восточную и юго-западную части Дружковки и приблизились к Краматорску. Также он отметил, что российские войска якобы контролируют 50 процентов Николаевки, расположенной к востоку от Славянска.

Однако ISW зафиксировал присутствие украинских военных в западной части Константиновки ещё 10 октября. Доказательств того, что российские войска проникли в Алексеево-Дружковку или закрепились там, аналитики не обнаружили.

По их оценкам, оккупанты находятся как минимум в 12 километрах от Дружковки и в девяти километрах от Краматорска. В то же время эти расстояния учитывают действия российских инфильтрационных групп, «которые не являются доктринальным контролем местности».

Не подтвердились и заявления о захвате Доброполья.

Герасимов приписал взятие города нескольким российским мотострелковым подразделениям и морской пехоте. Он также сообщил о якобы захвате Первомайского и Сергеевки, а также о проникновении в Белозерку.

Однако ISW не обнаружило доказательств продвижения российских войск к северу от Доброполья или установления контроля над городом. Аналитики зафиксировали лишь единичные попытки проникновения российских групп.

Украинские военные также неоднократно опровергали сообщения о закреплении оккупантов в Доброполье.

Карта боевых действий

Карта боевых действий

Карта боевых действий

Карта боевых действий

Ситуация в Запорожье

Российское руководство также преувеличило свои территориальные завоевания на Запорожском направлении.

Путин заявил, что Украина якобы контролирует лишь 16,5% Запорожской области. В то же время, по подсчётам ISW, под контролем Украины остаётся примерно 24,6% территории региона.

Герасимов сообщил о якобы захвате Малокатериновки и заявил, что российские войска уже находятся в пяти километрах от южных окраин Запорожья.

Однако аналитики установили, что ближайшие подтвержденные российские позиции расположены как минимум в 20,95 километра от города. Даже с учетом деятельности инфильтрационных групп расстояние составляет около 11,6 километра.

Российский Генштаб также заявил о захвате более 180 квадратных километров и десяти населенных пунктов на востоке Запорожской области с начала сентября. Среди них называли Самийловку, Голубково и Никольское.

По оценкам ISW, за этот период российская армия захватила 104,5 квадратных километра и восемь населенных пунктов. При этом подтвержденные российские продвижения остаются в нескольких километрах от упомянутых Герасимовым сел.

Кроме того, российское командование утверждало, что оккупанты уже ведут бои в Орехове и захватили Новопавловку и Новоандреевку.

Однако 15 октября украинский 17-й армейский корпус сообщил, что Новоандреевка остается под контролем Сил обороны.

Карта боевых действий

Карта боевых действий

Зачем Кремль преувеличивает успехи на фронте

По мнению американских аналитиков, регулярные заявления российского руководства о масштабных территориальных завоеваниях являются частью более широкой информационной кампании Кремля.

«Преувеличенные заявления российских высокопоставленных военных чиновников о продвижении России являются частью более широких усилий в рамках когнитивной войны, направленных на искажение представления о продвижении российских войск на поле боевых действий, с тем чтобы Украина и её западные партнёры были вынуждены уступить требованиям России о переговорах», — отметили аналитики.

В ISW отмечают, что Путин, Герасимов и другие высокопоставленные российские командующие существенно преувеличивают военные успехи как минимум раз в месяц с начала 2026 года.

В то же время, по оценке Института, российские войска не достигают поставленных оперативных и стратегических целей. На ситуацию влияют, в частности, украинские контрнаступательные действия в ходе операции «Вивальди» к северу от Лимана и на Александровском направлении. Кроме того, аналитики обращают внимание на сокращение численности новобранцев в российской армии.

В ISW предполагают, что Москва пытается использовать преувеличенные сообщения о продвижении войск в качестве инструмента давления на Украину и её западных партнёров.

В частности, Кремль стремится убедить их согласиться на российские условия переговоров, которые предусматривают полный захват укрепленного пояса украинских городов в Донецкой области.

В то же время аналитики считают, что российская армия до сих пор не смогла захватить эти оборонительные рубежи и вряд ли способна добиться этого военным путем.

Напомним, ранее пресс-секретарь Третьего армейского корпуса Александр Бородин заявил, что в результате операции «Вивальди» украинские военные освободили более 270 квадратных километров территории и разрушили плацдарм, который российская армия долгое время пыталась создать для окружения Славянско-Краматорской агломерации.

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