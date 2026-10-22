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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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Если Путин применит ядерку: Зеленский сказал, чем это обернется

Украинский президент предполагает, что Путин не рискнет применить ядерное оружие, поскольку в таком случае у него не останется никаких союзников, включая США и Китай.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Владимир Зеленский

Владимир Зеленский / © Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что диктатор Владимир Путин не пойдет на применение ядерного оружия против Украины.

Об этом он сказал в интервью британскому подкастеру Стивену Бартлетту.

«Я не думаю, что Путин рискнет применить ядерное оружие. Но, с другой стороны, мы имеем дело с человеком и системой, которая до конца своих дней будет держаться за него, а он за нее, потому что только когда его жизнь закончится, он покинет Кремль», — отметил Зеленский.

Он добавил, что подобный шаг создал бы опасный прецедент и для других глобальных конфликтов.

Напомним, Путин ранее заявлял, что у РФ якобы достаточно сил и средств, чтобы довести войну в Украине до конца «с нужным для России результатом», и применять ядерное оружие для этого не нужно.

За годы российского вторжения в Украину Путин неоднократно обращался к теме ядерного оружия.

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