Не только от простуды: 10 полезных свойств калины, о которых никто не знает

Какая польза калины для здоровья

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Калина — одна из самых известных украинских ягод, которую традиционно добавляют в чай, варенье и домашние напитки. Однако ее ценность не ограничивается народными рецептами от простуды. В научном обзоре, опубликованном в журнале Nutrients, исследователи из Лодзкого технического университета Польши описали состав калины обыкновенной: плоды содержат витамин C, каротиноиды, полифенолы и другие биологически активные соединения. Ознакомиться с исследованием можно здесь.

Какая польза калины для здоровья

Помогает пополнять запасы витамина C. Калина содержит витамин C, который необходим для нормальной работы иммунной системы, синтеза коллагена и усвоения железа из растительной пищи. Однако сама ягода не гарантирует защиту от простуды и не заменяет полноценное питание. Содержит антиоксидантные соединения. Полифенолы и другие вещества калины исследуют из-за их способности нейтрализовать свободные радикалы в лабораторных условиях. В обыденном рационе ягоды могут быть частью разнообразного питания, богатого растительными продуктами. Поддерживает нормальное пищеварение. В плодах есть пищевые волокна, помогающие работе кишечника. В то же время их количество зависит от способа приготовления: в процеженном сок клетчатки значительно меньше, чем в целых ягодах. Помогает разнообразить рацион в холодное время года. Замороженная калина позволяет добавлять ягоды в блюда и напитки даже зимой. Часть витамина C может разрушаться при длительном хранении и нагревании, поэтому не следует рассчитывать на одинаковое содержание в свежих и термически обработанных плодах. Содержит каротиноиды. Эти природные пигменты принимают участие в защите клеток от окислительного повреждения. Некоторые каротиноиды организм может использовать в качестве предшественников витамина A, необходимого для зрения и нормального состояния кожи и слизистых. Является источником природных органических кислот. Они формируют характерный кисловатый вкус калины и влияют на свойства ягод. Благодаря этому калина отлично подходит для соусов, морсов и ягодных добавок к блюдам. Содержит растительные пигменты — антоцианы. Эти соединения относятся к полифенолам и придают плодам характерную окраску. Антоцианы исследуют из-за их антиоксидантной активности, однако результаты лабораторных исследований не означают, что употребление калины само по себе предотвращает определенные болезни. Может стать альтернативой сладким десертам. Свежие или замороженные ягоды можно добавлять в натуральный йогурт, овсянку или домашние соусы. Если не засыпать калину большим количеством сахара, она поможет разнообразить меню без излишней сладости. Подходит для приготовления напитков без кофеина. Ягоды можно заваривать как самостоятельный напиток или совмещать с яблоком, мятой или другими ягодами. Это способ разнообразить питьевой режим, хотя калиновый чай не имеет доказанного лечебного эффекта против простуды. Содержит соединения, которые исследуют через их влияние на воспалительные процессы. В лабораторных экспериментах отдельные компоненты калины демонстрировали противовоспалительную активность. Однако доказательств недостаточно, чтобы рекомендовать ягоды как средство лечения воспалительных заболеваний у людей.

Как правильно употреблять калину

Ягоды можно есть после полного созревания, добавлять в каши, йогурты, соусы или готовить из них напитки. Калина обладает отчетливым кислым и терпким вкусом, поэтому ее часто сочетают с более сладкими фруктами. Замораживание помогает хранить ягоды и делает их удобными для использования в течение года.

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Не следует воспринимать калину как лекарство или самостоятельно использовать концентрированные экстракты вместо назначенного лечения. Если после ягод возникает дискомфорт, то их употребление нужно прекратить. Людям, принимающим лекарство или имеющим хронические заболевания, перед использованием концентрированных растительных средств следует посоветоваться с врачом.

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