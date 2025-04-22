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Тайный сын Путина от Кабаевой: появились первые фото мальчика
Телеграм-канал опубликовал редкие фото мальчика, которого называют сыном Путина.
В Сети появились первые фото тайного сына президента России Владимира Путина, десятилетнего Ивана, от любовницы, гимнастки Алины Кабаевой.
Снимки опубликовал российский антикремлевский телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ».
«В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались фото с изображением самого засекреченного и, пожалуй, одинокого мальчика в России. Это Иван Владимирович Путин. Он почти не общается с другими ребятами, проводя все время с охраной, гувернантками, учителями — ведет жизнь наследника Тутти», — говорится в сообщении телеграм-канала.
Авторы публикации также указали, что до осени 2023 года Ивана еще очень редко можно было заметить на общественных мероприятиях. Именно там были сделаны опубликованные фото, и они не являются закрытой или личной информацией. Но потом эти «выходы в свет» сына Путина прекратились.
Напомним, в декабре 2024 года Путин, вероятно, проболтался о наличии у него тайных малолетних детей. Отвечая на вопросы журналиста, диктатор сказал, что любит смотреть фильмы «со своими малышами».