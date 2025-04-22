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Простой способ снизить риск деменции: открытие ученых
Системная борьба с высоким давлением не только спасает от инсультов, но и защищает от деменции - доказательства от ученых.
Снижение артериального давления с помощью медикаментов, изменений образа жизни и поддержки от медиков может на 15% уменьшить риск развития деменции. Это показали результаты исследования ученых из США и Китая.
Об этом сообщил The Guardian.
Как проходил эксперимент?
В исследовании приняли участие 34 000 жителей сельских районов Китая с неконтролируемой гипертонией. Их разделили на две группы:
Интенсивная терапия — пациенты получали бесплатные лекарства, рекомендации по питанию, физической активности и домашние тонометры.
Обычная помощь — лечение без дополнительных консультаций или оборудования.
Через 4 года в первой группе зафиксировали на 15% меньше случаев деменции и на 16% ниже риск когнитивных нарушений.
«Способность поддерживать давление в норме — важный инструмент для защиты мозга в процессе старения. Но лечение гипертонии — это не панацея. У некоторых людей, которые получали помощь, все равно развилась деменция», — отметила профессор Тара Спайрес-Джонс.
Эксперты советуют проводить подобные исследования дольше и в разных странах, чтобы проверить универсальность подхода.
Напомним, ученые ответили, действительно ли диеты продлевают жизнь.