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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Здоровье
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Простой способ снизить риск деменции: открытие ученых

Системная борьба с высоким давлением не только спасает от инсультов, но и защищает от деменции - доказательства от ученых.

Автор публикации
Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Опасность высокого АД

Артериальное давление / © Credits

Снижение артериального давления с помощью медикаментов, изменений образа жизни и поддержки от медиков может на 15% уменьшить риск развития деменции. Это показали результаты исследования ученых из США и Китая.

Об этом сообщил The Guardian.

Как проходил эксперимент?

В исследовании приняли участие 34 000 жителей сельских районов Китая с неконтролируемой гипертонией. Их разделили на две группы:

  • Интенсивная терапия — пациенты получали бесплатные лекарства, рекомендации по питанию, физической активности и домашние тонометры.

  • Обычная помощь — лечение без дополнительных консультаций или оборудования.

Через 4 года в первой группе зафиксировали на 15% меньше случаев деменции и на 16% ниже риск когнитивных нарушений.

«Способность поддерживать давление в норме — важный инструмент для защиты мозга в процессе старения. Но лечение гипертонии — это не панацея. У некоторых людей, которые получали помощь, все равно развилась деменция», — отметила профессор Тара Спайрес-Джонс.

Эксперты советуют проводить подобные исследования дольше и в разных странах, чтобы проверить универсальность подхода.

Напомним, ученые ответили, действительно ли диеты продлевают жизнь.

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