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Невероятные кадры: над Сумщиной зафиксировали полярное сияние
Явление действительно поражает.
Вечером 21 апреля в Сумской области наблюдалось полярное сияние. Его зафиксировали в небе над Конотопом.
Об этом сообщает Сумский гидрометцентр.
Очаровательные фото быстро разлетелись по Сети.
Автор кадров —Анастасия Братуха.
Ранее в Харьковской области зафиксировали необычное природное явление. Жители региона обнародовали фотографии, на которых изображено яркое сияние.