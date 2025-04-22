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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

Невероятные кадры: над Сумщиной зафиксировали полярное сияние

Явление действительно поражает.

Автор публикации
Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Полярное сияние

Полярное сияние

Вечером 21 апреля в Сумской области наблюдалось полярное сияние. Его зафиксировали в небе над Конотопом.

Об этом сообщает Сумский гидрометцентр.

Очаровательные фото быстро разлетелись по Сети.

Автор кадров —Анастасия Братуха.

Ранее в Харьковской области зафиксировали необычное природное явление. Жители региона обнародовали фотографии, на которых изображено яркое сияние.

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Дата публикации
Количество просмотров
177
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