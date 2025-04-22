Простий спосіб знизити ризик деменції: відкриття вчених

Артеріальний тиск / © Credits

Реклама

Зниження артеріального тиску за допомогою медикаментів, змін способу життя та підтримки від медиків може на 15% зменшити ризик розвитку деменції. Це показали результати дослідження вчених зі США та Китаю.

Про це повідомило The Guardian.

Як проходив експеримент?

У дослідженні взяли участь 34 000 мешканців сільських районів Китаю з неконтрольованою гіпертонією. Їх розділили на дві групи:

Реклама

Інтенсивна терапія — пацієнти отримували безкоштовні ліки, рекомендації щодо харчування, фізичної активності та домашні тонометри.

Звичайна допомога — лікування без додаткових консультацій чи обладнання.

Через 4 роки в першій групі зафіксували на 15% менше випадків деменції та на 16% нижчий ризик когнітивних порушень.

«Здатність підтримувати тиск у нормі — важливий інструмент для захисту мозку в процесі старіння. Але лікування гіпертонії — це не панацея. У деяких людей, які отримували допомогу, все одно розвинулась деменція», — зазначила професорка Тара Спайрес-Джонс.

Експерти радять проводити подібні дослідження довше та в різних країнах, щоб перевірити універсальність підходу.

Нагадаємо, науковці відповіли, чи дійсно дієти подовжують життя.