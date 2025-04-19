Селен: чим корисний для здоров’я та де його шукати

Селен — важливий мікроелемент, необхідний для нормальної роботи організму / © Getty Images

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Селен — незамінний мікроелемент, який виконує важливі функції в організмі. Він бере активну участь у роботі всіх антиоксидантних систем, а також у процесі гормональних обмінів щитоповидної залози. При серйозному дефіциті селену розвивається кардіоміопатія, а при надлишку виникає симптоматика отруєння.

Функції селену в організмі

Селен відіграє важливу роль в людському організмі, позитивно впливаючи на біохімічні процеси і реакції. Він незамінний для серця, імунітету, репродуктивних органів, щитовидної залози. Корисний мікроелемент для очей, шкіри і для волосся.

Мінерал має антиоксидантну дію, знижує рівень вільних радикалів і мінімізує їх негативну дію на організм. Ця функція елемента корисна для людей зі шкідливими звичками (палінням, зловживанням алкоголю).

Завдяки антиоксидантній дії корисний селен для серця, оскільки знижує ризик виникнення захворювань серцево-судинної системи. Мінерал виводить важкі метали, знижує рівень поганого холестерину, усуває окислювальні і запальні процеси. Це захищає від атеросклерозу, інсульту, ішемічної хвороби або серцевого нападу. У медицині використовується як допоміжний елемент при лікуванні аритмії, а також для профілактики кисневого голодування тканин серця.

Важлива функція мікроелемента — підтримка розумових здібностей і профілактика хвороби Альцгеймера. Численні дослідження довели, що прийом препаратів або вживання продуктів, що містять мінерал, покращують пам’ять і концентрацію уваги.

Неоціненна користь селену для печінки, оскільки мінерал виступає в ролі гепатопротектора і бере участь у відновленні гепатоцитів. Він підтримує роботу органу при гепатиті і регулює процес утворення жовчі.

Селен оптимізує роботу органів шлунково-кишкового тракту, покращує мікрофлору кишечника і ферментативні процеси, прискорює регенерацію слизових оболонок і регулює рівень РН в стравоході.

Мікроелемент підтримує роботу щитовидної залози: захищає від негативного впливу навколишнього середовища і окислювальних процесів, стимулює синтез гормонів. Йод і селен в комплексі запобігають розвитку гіперплазії щитовидки або гальмують прогрес захворювання. Достатній вміст мінералу і нормальна робота органу забезпечують зростання тіла і злагоджене функціонування внутрішніх органів.

Незамінний селен для імунітету: бореться із запаленнями, захищає клітини від руйнувань, підсилює захисні функції організму.

Де знайти селен

Його найбільше в м’ясі та субпродуктах, а також молочній продукції. В організм тварин селен потрапляє з рослинного корму, тож і рослини містять селен, особливо капуста, цибуля та кукурудза.

У продуктах рослинного походження також є селен.

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Рекомендації щодо раціону, прийняті в США на період 2015-2020 років, кажуть, що отримувати мікроелементи і вітаміни варто з їжі, і закликають споживати селен разом із молочною продукцією, злаками, яйцями, рибою та м’ясом.

Найкращим джерелом селену є бразильські горіхи.

Розрахувати, скільки селену ви споживаєте, досить важко з огляду на залежність. Селен в добавках та продуктах буває у формі селенітів та селенметіоніну. Перші засвоюються на 50%, а другий — на 90%.

Деякі дослідження вказують, що продукти, збагачені селеном, ефективніші за добавки селенметіоніну.

Споживання селену в дозі понад 300 мкг/добу впродовж 5 років збільшував ризик передчасної смерті в найближчі 10 років.

Якщо ви приймаєте добавки селену, не перевищуйте дози 100 мкг, цього достатньо.

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