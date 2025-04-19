"Ідіот": Мілевський жорстко розніс свого експартнера з "Динамо" через його слова про росіян

Артем Мілевський / © instagram.com/timi1010

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Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський жорстко відреагував на нещодавнє скандальне висловлювання свого ексодноклубника Горана Попова.

Македонець в інтерв'ю російському пропагандистському ЗМІ заявив, що чекає на повернення російських команд до міжнародного футболу.

"Взагалі не хочу про нього говорити. Не знаю, він п'яний давав інтерв'ю, чи що? Таке враження, що він не розуміє, що він каже, кому він каже і навіщо. Він знає, що в нього багато друзів, людей, з якими він грав у "Динамо". Навіть якщо він має свою думку – навіщо казати це публічно? Це в голові не вкладається.

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Усі читали в мене в телеграм-каналі, і, мабуть, і в усіх соцмережах і новинах, про те, що він написав про Росію – неадекватні речі.

Він хоче повернення російських футболістів, повернення російських клубів... Ідіот, реально. Повернення до УЄФА. Ну, самі розумієте", – сказав Мілевський у своєму TikTok.

У відповідь на повномасштабне вторгнення російських військ до України УЄФА та ФІФА відсторонили клуби та збірні РФ від участі в усіх турнірах під своєю егідою. Команди з держави-терористки досі позбавлені права брати участь в офіційних міжнародних змаганнях.

Раніше повідомлялося, що президент ФІФА Джанні Інфантіно зробив ганебну заяву щодо повернення росіян на міжнародну арену.