Шлюб за 50 000 грн: прикордонники викрили псевдоподружжя

Затримані підозрювані / © ДПСУ

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Прикордонники розкрили чергову спробу незаконного виїзду з України під виглядом подружньої пари.

Про це повідомила пресслужба ДПСУ.

Чоловік посилався на те, що супроводжує дружину, яка має інвалідність, що давало йому право на виїзд. Однак при перевірці «подружжя» не змогло навіть назвати основні факти один про одного.

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Виявилося, що жінка вже вдруге бере участь у подібній схемі. У 2023 році вона офіційно одружилася з іншим чоловіком, який виїхав за кордон і не повернувся. За нову «угоду» вона мала отримати 50 тис. грн.

«За даним фактом направлено повідомлення про ознаки кримінального правопорушення», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, чоловік отримав повістку поштою і вигадав нову «релігію», щоб ухилитись від мобілізації.