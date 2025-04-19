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НБУ вперше випустив монету у формі великодньої писанки
Монета вже в обігу, її можна придбати.
Нацбанк вперше випустив пам’ятну срібну монету, виконану у формі великодньої писанки. Пам’ятна монета вже в обігу.
Про це повідомили в НБУ.
Монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г., оздоблена емаллю та локальною позолотою.
На реверсі монети зображена традиційна писанка Одеської області — «Сорокопуть» або «Козачі левади» — з багатим орнаментом, кожен елемент якого має символічне значення. Аверс прикрашений стилізованим деревом життя у вигляді дуба, всіяним 12 писанками з давніми символами наших предків.
Тираж монети обмежений — до 15 000 штук.
Раніше повідомлялося, що в Україні з’явиться нова пам’ятна монета, присвячена боротьбі та єдності українців у часи війни.