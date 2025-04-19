НБУ вперше випустив монету у формі великодньої писанки

Монета має номінал 10 гривень / © Прес-служба НБУ

Реклама

Нацбанк вперше випустив пам’ятну срібну монету, виконану у формі великодньої писанки. Пам’ятна монета вже в обігу.

Про це повідомили в НБУ.

Монета має номінал 10 гривень, виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті — 31,1 г., оздоблена емаллю та локальною позолотою.

Реклама

На реверсі монети зображена традиційна писанка Одеської області — «Сорокопуть» або «Козачі левади» — з багатим орнаментом, кожен елемент якого має символічне значення. Аверс прикрашений стилізованим деревом життя у вигляді дуба, всіяним 12 писанками з давніми символами наших предків.

Тираж монети обмежений — до 15 000 штук.

Раніше повідомлялося, що в Україні з’явиться нова пам’ятна монета, присвячена боротьбі та єдності українців у часи війни.