Тарифи на газ в Україні: хто заплатить більше вже у травні

За газ доведеться платити більше / © pixabay.com

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У травні 2025 року частина українців зіткнеться зі збільшенням витрат на природний газ через появу третьої платіжки.

Про це йдеться на порталі ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Вона призначена для мешканців багатоквартирних будинків і стосується нової послуги — технічного обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.

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Вартість сервісу розраховуватиметься індивідуально і залежатиме від низки чинників, таких як довжина трубопроводу, кількість муфтових з’єднань і газових кранів у будівлі. Підсумкова сума розподілятиметься між усіма мешканцями будинку.

Квитанції приходитимуть не щомісяця, а раз на три або п’ять років. Усе залежатиме від того, якого віку будинок. Для старих будівель — частіше, для нових — рідше:

газовим мережам понад 25 років — один раз на три роки

газовим мережам менше 25 років — один раз на п’ять років

Нагадаємо, в Україні очікується суттєве зростання вартості природного газу для населення. Платіжки з новими цінами українські споживачі можуть отримати вже влітку 2025 року.