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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
211
Час на прочитання
1 хв

Як приготувати ідеальну рельєфну глазур для паски: дуже простий рецепт

Глазур виходить дуже рельєфною.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Глазур на паску.

Глазур на паску. / © Pexels

Одна з проблем, з якою часом стикаються господині під час приготування великодніх пасок - це глазур. Адже вона може і до рук липнути, і некрасиво лягати на виріб, і тріскатися.

Рецептом рельєфної глазурі поділилася кулінарка Ольга Рябенко.

Інгредієнти

  • 200 г цукру

  • 100 г яєчних білків

  • ¼ ч.л лимонної кислоти

  • щіпка солі

Приготування

  1. У велику миску додаємо білки і цукор. Ставимо на водяну баню, постійно помішуючи цю масу.

  2. Нагріваємо білкову масу доти - доки цукор не розтане.

  3. Знімаємо миску з водяної бані. Додаємо до цієї маси лимонну кислоту та сіль.Газовим пальником можна трохи підсмажити рельєф.

Нагадаємо, раніше ми писали про глазур на паску зі згущеного молока.

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Дата публікації
Кількість переглядів
211
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