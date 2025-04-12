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Як приготувати ідеальну рельєфну глазур для паски: дуже простий рецепт
Глазур виходить дуже рельєфною.
Одна з проблем, з якою часом стикаються господині під час приготування великодніх пасок - це глазур. Адже вона може і до рук липнути, і некрасиво лягати на виріб, і тріскатися.
Рецептом рельєфної глазурі поділилася кулінарка Ольга Рябенко.
Інгредієнти
200 г цукру
100 г яєчних білків
¼ ч.л лимонної кислоти
щіпка солі
Приготування
У велику миску додаємо білки і цукор. Ставимо на водяну баню, постійно помішуючи цю масу.
Нагріваємо білкову масу доти - доки цукор не розтане.
Знімаємо миску з водяної бані. Додаємо до цієї маси лимонну кислоту та сіль.Газовим пальником можна трохи підсмажити рельєф.
Нагадаємо, раніше ми писали про глазур на паску зі згущеного молока.