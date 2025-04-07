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Глазур на паску зі згущеного молока: надзвичайно простий рецепт від Ектора
Рецепт дуже простий.
Великдень вже зовсім скоро, а тому настав час шукати ідеальні рецепти для пасочок і глазурі. З останньою ми вам допоможемо.
ТСН.ua підготував рецепт глазурі на згущеному молоці від Ектора Хіменеса-Браво.
Інгредієнти
130 г згущеного молока
60 сухого молока
Приготування
Просіюємо сухе молоко. Додаємо до згущеного та добре замішуємо. Готову глазур наносимо на паски та прикрашаємо.
Нагадаємо, ми писали про те, як без яєць приготувати глазур на паску.