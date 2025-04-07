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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
128
Час на прочитання
1 хв

Глазур на паску зі згущеного молока: надзвичайно простий рецепт від Ектора

Рецепт дуже простий.

Автор публікації
Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Глазур для паски на згущенці.

Глазур для паски на згущеному молоці. / © pixabay.com

Великдень вже зовсім скоро, а тому настав час шукати ідеальні рецепти для пасочок і глазурі. З останньою ми вам допоможемо.

ТСН.ua підготував рецепт глазурі на згущеному молоці від Ектора Хіменеса-Браво.

Інгредієнти

  • 130 г згущеного молока

  • 60 сухого молока

Приготування

Просіюємо сухе молоко. Додаємо до згущеного та добре замішуємо. Готову глазур наносимо на паски та прикрашаємо.

Нагадаємо, ми писали про те, як без яєць приготувати глазур на паску.

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